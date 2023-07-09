https://ria.ru/20230709/patriarkh-1883124254.html

Патриарх Кирилл сравнил экономические преступления с бесовщиной

Патриарх Кирилл сравнил экономические преступления с бесовщиной - РИА Новости, 09.07.2023

Патриарх Кирилл сравнил экономические преступления с бесовщиной

Экономические преступления происходят из-за соблазна, желания человека иметь больше денег и неважно каким путем, а это говорит о действии бесов, которые через... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T17:06

2023-07-09T17:06

2023-07-09T17:06

религия

санкт-петербург

патриарх кирилл (владимир гундяев)

иисус христос

александр беглов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Экономические преступления происходят из-за соблазна, желания человека иметь больше денег и неважно каким путем, а это говорит о действии бесов, которые через соблазны управляют людьми, следует из проповеди патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Патриарх Кирилл в воскресенье провел богослужение в Иоанновском ставропигиальном женском монастыре на Карповке в Санкт-Петербурге, а после - обратился к собравшимся с проповедью. В храме присутствовал в том числе губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.Патриарх Кирилл напомнил, что сегодня на богослужении в храмах читали отрывок из Евангелия от Матфея, где говорится о том, как Иисус Христос спас человека, одержимого бесами. В Евангелии сказано: "Его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот, они закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде времени мучить нас. Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот, всё стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде". "Это повествование свидетельствует, что бесовская сила может катастрофически влиять на человеческое поведение, разум, волю, чувства. Разве сегодня не происходит внешнего управления психикой, сознанием человека, (которое осуществляется – ред.) мощными средствами? Псевдоискусство, псевдонаука, многое используется, чтобы убедить человека, что Бога и беса нет. И это самое важное для беса - чтобы он мог управлять людьми, чтобы никому в голову не пришло, что они под внешним управлением", - сказал патриарх Кирилл. Он отметил, что человек, который описан в Евангелии, "находился под внешним управлением - это когда сильный управляет слабым", что, по словам предстоятеля, случается и в экономической, и политической жизни. "Сегодняшнее Евангелие говорит, что существует внешнее управление людьми, в том числе со стороны темной силы. Какими способами это достигается? Соблазнами. Один соблазняется на деньги: "крышу сносит", ничего не видит, кроме как больше денег иметь, какими средствами – не важно. А все остальное становится вторичным. Причем у таких людей бывают высокие аргументы, связанные с необходимостью развивать экономику и прочее. Но, в конце концов, оборачивается все тем, что человек сам попадает во власть денег. И ради того, чтобы иметь эти деньги, он может пойти на преступление. Разве мало сегодня экономических преступлений?", - пояснил патриарх Кирилл. Также, по его словам, "закабаляют человека" мысли, идеи, стереотипы поведения, которые могут транслироваться через СМИ и кинематограф, если последние находятся под влиянием этих темных сил. "Чтобы не попасть в это рабство (темных сил, нужно - ред.) в первую очередь хранить веру. Вера и слово Божие (Библия – ред.) – критерий истины. Отталкиваясь от слова Божия, каждый человек может ответить на самые сложные жизненные вопросы, сказав, что хорошо, а что плохо. Молитва (нужна - ред.) - это просьба к Господу, это передача своей воли и в каком-то смысле свободы в руки Божии. Когда Господь становится управителем жизни, жизнь становится другой", - заключил предстоятель Русской церкви. Иоанновский ставропигиальный женский монастырь, по данным на его сайте, был основан в начале XX века святым праведным Иоанном Кронштадтским - широко известным и почитаемым не только в Санкт-Петербурге и Кронштадте, но во всей Русской церкви. В нем же он был похоронен, сейчас там находится усыпальница святого. Здание монастыря было построено в 1900-1902 гг. по проекту архитектора Н.Н. Никонова. Нижний храм был освящен в честь преподобного Иоанна Рыльского, небесного покровителя Иоанна Кронштадтского, верхний — в честь двенадцати апостолов. Во время Первой мировой войны при монастыре был открыт лазарет для воинов, к 1917 году в обители проживали 350 сестер. Советские власти закрыли Иоанновский монастырь в 1923 году, "все имущество было вывезено и разграблено, здание передано в ведение более двадцати организаций, в последующие годы почти все сестры подверглись арестам и были сосланы в тюрьмы и лагеря". В 1989 году монастырь возвратили Церкви, в 1991 году там стали регулярно проводить богослужения. С 1992 года обитель - ставропигиальная, то есть находится в непосредственном подчинении патриарха Московского и всея Руси.

https://ria.ru/20230620/iskusstvo-1879229677.html

https://ria.ru/20230616/neyronet-1878428314.html

https://ria.ru/20220228/molitvy-1775546506.html

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкт-петербург, патриарх кирилл (владимир гундяев), иисус христос, александр беглов