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СМИ: НАТО давит на США и Германию из-за слабой поддержки вступления Украины - РИА Новости, 09.07.2023
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22:39 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/nato-1883156070.html
СМИ: НАТО давит на США и Германию из-за слабой поддержки вступления Украины
СМИ: НАТО давит на США и Германию из-за слабой поддержки вступления Украины - РИА Новости, 09.07.2023
СМИ: НАТО давит на США и Германию из-за слабой поддержки вступления Украины
США и Германия находятся под давлением союзников по НАТО из-за недостаточной поддержки Украины по вопросу ее вступления в альянс всего за несколько дней до... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T22:39
2023-07-09T22:39
в мире
украина
сергей лавров
джейк салливан
сша
россия
нато
джо байден
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. США и Германия находятся под давлением союзников по НАТО из-за недостаточной поддержки Украины по вопросу ее вступления в альянс всего за несколько дней до начала саммита организации в Вильнюсе, сообщает издание Financial Times. "США и Германия находятся под сильным давлением со стороны других союзников, требующих от них большей поддержки возможного членства Украины в НАТО, всего за несколько дней до встречи лидеров военного альянса в Литве", - пишет газета со ссылкой на информированные о ходе переговоров источники. Как отмечается в статье, союзники были буквально застигнуты врасплох "консервативной" позицией США и Германии, недостаточно активно агитирующих за вступление Украины в альянс. Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал проведение такой процедуры несвоевременным. Генсек НАТО Йенс Столтенберг повторил позицию блока о "политике открытых дверей", но подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на военной помощи Киеву. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, сергей лавров, джейк салливан, сша, россия, нато, джо байден
В мире, Украина, Сергей Лавров, Джейк Салливан, США, Россия, НАТО, Джо Байден
СМИ: НАТО давит на США и Германию из-за слабой поддержки вступления Украины

FT: НАТО давит на США и Германию из-за недостаточной поддержки вступления Украины в альянс

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. США и Германия находятся под давлением союзников по НАТО из-за недостаточной поддержки Украины по вопросу ее вступления в альянс всего за несколько дней до начала саммита организации в Вильнюсе, сообщает издание Financial Times.
"США и Германия находятся под сильным давлением со стороны других союзников, требующих от них большей поддержки возможного членства Украины в НАТО, всего за несколько дней до встречи лидеров военного альянса в Литве", - пишет газета со ссылкой на информированные о ходе переговоров источники.
Как отмечается в статье, союзники были буквально застигнуты врасплох "консервативной" позицией США и Германии, недостаточно активно агитирующих за вступление Украины в альянс.
Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал проведение такой процедуры несвоевременным. Генсек НАТО Йенс Столтенберг повторил позицию блока о "политике открытых дверей", но подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на военной помощи Киеву. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
НАТО объявит о масштабном соглашении о поддержке Украины, пишут СМИ
Вчера, 22:23
 
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