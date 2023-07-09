https://ria.ru/20230709/nato-1883150482.html

СМИ: в НАТО согласовывают гарантии безопасности для Киева перед саммитом

СМИ: в НАТО согласовывают гарантии безопасности для Киева перед саммитом - РИА Новости, 09.07.2023

СМИ: в НАТО согласовывают гарантии безопасности для Киева перед саммитом

Небольшая группа западных союзников Киева в срочном порядке согласовывает гарантии безопасности для Украины перед саммитом НАТО в Вильнюсе, который пройдет... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T21:22

2023-07-09T21:22

2023-07-09T21:22

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Небольшая группа западных союзников Киева в срочном порядке согласовывает гарантии безопасности для Украины перед саммитом НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. По данным издания, в течение нескольких недель США, Великобритания, Франция и Германия обсуждали гарантии безопасности с Украиной, а также обратились к другим союзникам по НАТО, ЕС и G7. "Небольшая группа западных союзников ведет "продвинутые" и "бешеные, в последнюю минуту" переговоры по завершению подготовки декларации о гарантиях безопасности для Украины в преддверии саммита НАТО в Литве", - говорится в сообщении издания со ссылкой на четырех неназванных чиновника. Как отмечает неназванный источник из НАТО, каждая заинтересованная страна должна будет на двусторонней основе определить с Украиной, "каковы будут обязательства". "По сути, это гарантия Украине, что мы еще очень долго будем оснащать их вооруженные силы, финансировать, консультировать и обучать их, чтобы у них была способность сдерживания против любой будущей агрессии", - заявил изданию источник. В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина получит гарантии безопасности от ряда стран НАТО на нынешнем саммите альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Великобритания, Франция и Германия работают над декларацией с Украиной, которая позволит формализовать имеющиеся соглашения о передаче помощи и создаст условия для оказания долгосрочной финансовой и военной поддержки Киева. Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал проведение такой процедуры несвоевременным. Генсек НАТО Йенс Столтенберг повторил позицию блока о "политике открытых дверей", но подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на военной помощи Киеву. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230601/nato-1875654642.html

https://ria.ru/20230709/nato-1883145997.html

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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, джейк салливан, нато, евросоюз, гитанас науседа