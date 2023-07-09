Рейтинг@Mail.ru
Путь Украины в НАТО станет короче после саммита в Вильнюсе, заявил Кулеба - РИА Новости, 09.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 09.07.2023 (обновлено: 11:24 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/nato-1883060361.html
Путь Украины в НАТО станет короче после саммита в Вильнюсе, заявил Кулеба
Путь Украины в НАТО станет короче после саммита в Вильнюсе, заявил Кулеба - РИА Новости, 09.07.2023
Путь Украины в НАТО станет короче после саммита в Вильнюсе, заявил Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несколько важных для Киева и НАТО решений уже согласованы, по итогам саммита, который пройдет 11-12... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T11:23
2023-07-09T11:24
в мире
украина
дмитрий кулеба
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827021241_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_fa1ab7c22fc28c81e05e4cfb962dba27.jpg
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несколько важных для Киева и НАТО решений уже согласованы, по итогам саммита, который пройдет 11-12 июля, путь Украины в альянс "точно станет короче". &quot;Несколько важных для Украины и НАТО решений уже согласованы. По итогам саммита наш путь в альянс точно станет короче. И это очень важный результат, о котором нам, как и во многих других случаях, говорили, что этого не будет, а мы вместе с ближайшими партнерами это сделали&quot;, - написал Кулеба в Threads*.Однако, по словам Кулебы, не хватает решения, которое сделает этот путь еще быстрее – ясности относительно приглашения Украины к вступлению. Сейчас, как отметил глава МИД, уникальный момент, чтобы внести эту ясность. "Работа продолжается. И продлится без перерыва в течение выходных, до последней минуты принятия декларации саммита НАТО в Вильнюсе", - подытожил Кулеба. Ранее Владимир Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, заявив при этом, что хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал проведение такой процедуры несвоевременным. Генсек НАТО Йенс Столтенберг повторил позицию блока о "политике открытых дверей", но подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на военной помощи Киеву. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и напоминает, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров ... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230708/nato-1882960496.html
https://ria.ru/20230709/nato-1883030465.html
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827021241_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_3ed60932c630e2293c7062787d52a314.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дмитрий кулеба, нато
В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, НАТО
Путь Украины в НАТО станет короче после саммита в Вильнюсе, заявил Кулеба

Глава МИД Кулеба: по итогам саммита в Вильнюсе путь Украины в НАТО точно станет короче

© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несколько важных для Киева и НАТО решений уже согласованы, по итогам саммита, который пройдет 11-12 июля, путь Украины в альянс "точно станет короче".
«

"Несколько важных для Украины и НАТО решений уже согласованы. По итогам саммита наш путь в альянс точно станет короче. И это очень важный результат, о котором нам, как и во многих других случаях, говорили, что этого не будет, а мы вместе с ближайшими партнерами это сделали", - написал Кулеба в Threads*.

Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
В Госдуме отреагировали на слова Эрдогана о членстве Украины в НАТО
8 июля, 13:17
Однако, по словам Кулебы, не хватает решения, которое сделает этот путь еще быстрее – ясности относительно приглашения Украины к вступлению. Сейчас, как отметил глава МИД, уникальный момент, чтобы внести эту ясность.
«
"Работа продолжается. И продлится без перерыва в течение выходных, до последней минуты принятия декларации саммита НАТО в Вильнюсе", - подытожил Кулеба.
Ранее Владимир Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, заявив при этом, что хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня.
Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
Берлин готовится отсрочить вступление Украины в НАТО, пишут СМИ
Вчера, 00:38
В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал проведение такой процедуры несвоевременным. Генсек НАТО Йенс Столтенберг повторил позицию блока о "политике открытых дверей", но подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на военной помощи Киеву. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и напоминает, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров ... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Обман десятилетия. Что НАТО приготовила для Украины
14 июня, 08:00
 
В миреУкраинаДмитрий КулебаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала