Путь Украины в НАТО станет короче после саммита в Вильнюсе, заявил Кулеба
Глава МИД Кулеба: по итогам саммита в Вильнюсе путь Украины в НАТО точно станет короче
© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несколько важных для Киева и НАТО решений уже согласованы, по итогам саммита, который пройдет 11-12 июля, путь Украины в альянс "точно станет короче".
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"Несколько важных для Украины и НАТО решений уже согласованы. По итогам саммита наш путь в альянс точно станет короче. И это очень важный результат, о котором нам, как и во многих других случаях, говорили, что этого не будет, а мы вместе с ближайшими партнерами это сделали", - написал Кулеба в Threads*.
Однако, по словам Кулебы, не хватает решения, которое сделает этот путь еще быстрее – ясности относительно приглашения Украины к вступлению. Сейчас, как отметил глава МИД, уникальный момент, чтобы внести эту ясность.
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"Работа продолжается. И продлится без перерыва в течение выходных, до последней минуты принятия декларации саммита НАТО в Вильнюсе", - подытожил Кулеба.
Ранее Владимир Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, заявив при этом, что хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня.
В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал проведение такой процедуры несвоевременным. Генсек НАТО Йенс Столтенберг повторил позицию блока о "политике открытых дверей", но подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на военной помощи Киеву. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и напоминает, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров ... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.
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