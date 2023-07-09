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В Ливане появились билборды с изображением Путина с Кораном в руках - РИА Новости, 09.07.2023
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Религия
 
15:54 09.07.2023 (обновлено: 16:53 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/koran-1883116116.html
В Ливане появились билборды с изображением Путина с Кораном в руках
В Ливане появились билборды с изображением Путина с Кораном в руках - РИА Новости, 09.07.2023
В Ливане появились билборды с изображением Путина с Кораном в руках
Билборды с изображением российского президента Владимира Путина, который держит в руках священную книгу мусульман Коран, появились в ливанских городах, передает РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T15:54
2023-07-09T16:53
религия
россия
владимир путин
ливан
религия
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БЕЙРУТ, 9 июл — РИА Новости. Билборды с изображением российского президента Владимира Путина, который держит в руках священную книгу мусульман Коран, появились в ливанских городах, передает корреспондент РИА Новости. В конце июня Путин посетил Джума-мечеть в Дербенте, считающуюся одной из древнейших в мире. Там ему подарили Коран. Глава государства заявил, что в России неуважение к Корану считается преступлением и наша страна всегда будет придерживаться этих законодательных правил. На билбордах, появившихся несколько дней назад в разных городах Ливана, изображен Путин, прижимающий к груди Коран. Подпись гласит: "Страж и защитник религий". По словам организатора акции, главы Офиса российско-ливанского сотрудничества "Росливан" Мухаммеда Насрутдина, российский президент показал всему миру, как нужно относиться к религиям, на фоне событий с сожжением Корана в Швеции. "Страны Запада пытаются ввергнуть мир в туннель человеческого и религиозного расизма и нравственного разложения. &lt;…&gt; Человек сжег экземпляр cвященного Корана в Швеции с одобрения государственных органов, мы были свидетелями варварской кампании против мусульман не в одной стране", — сказал он. По словам Насрутдина, в Ливане благодарны российскому президенту за его позицию в отношении религий, в частности ислама. "Он осудил то, что произошло в Швеции. Это не просто позиция, но и шаг, несущий в себе много смыслов; он посетил мечеть в Курбан-байрам и взял в руки Коран, сказав: "Недостаток уважения к этой священной книге в России является преступлением", — добавил собеседник агентства. В первый день Курбан-байрама, 28 июня, у главной мечети в Стокгольме состоялась акция с осквернением и сожжением Корана. Она вызвала волну возмущения в мусульманском мире, произошедшее осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан и другие страны. Российский МИД заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, и призвал мировое сообщество противостоять таким противоправным действиям.
https://ria.ru/20230704/uvazhenie-1882033662.html
https://ria.ru/20230629/putin-1881188239.html
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россия, владимир путин, ливан, религия
Религия, Россия, Владимир Путин, Ливан, Религия
В Ливане появились билборды с изображением Путина с Кораном в руках

Билборды с изображением Владимира Путина с Кораном в руках появились в ливанских городах

© RIAKremlinpoolБилборд с изображением Владимира Путина с Кораном в руках в Ливане
Билборд с изображением Владимира Путина с Кораном в руках в Ливане
© RIAKremlinpool
Билборд с изображением Владимира Путина с Кораном в руках в Ливане
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 9 июл — РИА Новости. Билборды с изображением российского президента Владимира Путина, который держит в руках священную книгу мусульман Коран, появились в ливанских городах, передает корреспондент РИА Новости.
В конце июня Путин посетил Джума-мечеть в Дербенте, считающуюся одной из древнейших в мире. Там ему подарили Коран. Глава государства заявил, что в России неуважение к Корану считается преступлением и наша страна всегда будет придерживаться этих законодательных правил.
© RIAKremlinpoolБилборд с изображением Владимира Путина с Кораном в руках в Ливане
Билборд с изображением Владимира Путина с Кораном в руках в Ливане
© RIAKremlinpool
Билборд с изображением Владимира Путина с Кораном в руках в Ливане
На билбордах, появившихся несколько дней назад в разных городах Ливана, изображен Путин, прижимающий к груди Коран. Подпись гласит: "Страж и защитник религий".
По словам организатора акции, главы Офиса российско-ливанского сотрудничества "Росливан" Мухаммеда Насрутдина, российский президент показал всему миру, как нужно относиться к религиям, на фоне событий с сожжением Корана в Швеции.
"Страны Запада пытаются ввергнуть мир в туннель человеческого и религиозного расизма и нравственного разложения. <…> Человек сжег экземпляр cвященного Корана в Швеции с одобрения государственных органов, мы были свидетелями варварской кампании против мусульман не в одной стране", — сказал он.
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По словам Насрутдина, в Ливане благодарны российскому президенту за его позицию в отношении религий, в частности ислама.
"Он осудил то, что произошло в Швеции. Это не просто позиция, но и шаг, несущий в себе много смыслов; он посетил мечеть в Курбан-байрам и взял в руки Коран, сказав: "Недостаток уважения к этой священной книге в России является преступлением", — добавил собеседник агентства.
В первый день Курбан-байрама, 28 июня, у главной мечети в Стокгольме состоялась акция с осквернением и сожжением Корана. Она вызвала волну возмущения в мусульманском мире, произошедшее осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан и другие страны.
Российский МИД заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, и призвал мировое сообщество противостоять таким противоправным действиям.
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