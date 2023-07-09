https://ria.ru/20230709/konflikt-1883123267.html

Глава МИД Турции обсудил с Лавровым зерновую сделку и конфликт на Украине

Глава МИД Турции обсудил с Лавровым зерновую сделку и конфликт на Украине - РИА Новости, 09.07.2023

Глава МИД Турции обсудил с Лавровым зерновую сделку и конфликт на Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию вокруг "зерновой сделки" и последние события на Украине, сообщили РИА... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T16:56

2023-07-09T16:56

2023-07-09T17:16

турция

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россия

хакан фидан

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россельхозбанк

реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 9 июл - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию вокруг "зерновой сделки" и последние события на Украине, сообщили РИА Новости в турецком внешнеполитическом ведомстве."Министр иностранных дел Хакан Фидан провел в воскресенье телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Они обсудили последние события на Украине и ситуацию со стамбульской "зерновой сделкой", - сообщили в МИД Турции.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ночь на субботу после переговоров с Владимиром Зеленским, что рассчитывает на переговоры с Владимиром Путиным по "зерновой сделке" как по телефону, так и очно. Также Эрдоган выразил пожелание, чтобы сделка продлевалась минимум раз в три месяца, а в целом продлить механизм на два года.Оснований для продления "черноморской инициативы", истекающей 17 июля, нет, заявили во вторник в российском МИД.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к Swift, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления "зерновой сделки" нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.

https://ria.ru/20230708/otnosheniya-1882989861.html

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