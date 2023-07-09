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В аэропорту Кишинева у иностранцев нашли пистолет и поддельный ВНЖ - РИА Новости, 09.07.2023
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14:23 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/kishinev-1883102484.html
В аэропорту Кишинева у иностранцев нашли пистолет и поддельный ВНЖ
В аэропорту Кишинева у иностранцев нашли пистолет и поддельный ВНЖ - РИА Новости, 09.07.2023
В аэропорту Кишинева у иностранцев нашли пистолет и поддельный ВНЖ
Молдавская пограничная полиция сообщила на сайте, что обнаружила в международном аэропорту Кишинева двух иностранных граждан, у одного из которых был поддельный РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T14:23
2023-07-09T14:23
в мире
кишинев
таджикистан
молдавия
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КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Молдавская пограничная полиция сообщила на сайте, что обнаружила в международном аэропорту Кишинева двух иностранных граждан, у одного из которых был поддельный вид на жительство, а другой пытался незаконно вывезти пистолет. "В первом случае речь идет о 39-летнем гражданине Узбекистана. Иностранец сообщил, что прибыл в нашу страну в гости к другу. После проверок пограничники обнаружили вид на жительство, якобы выданный украинскими властями. Первичным расследованием установлено, что документ содержит признаки фальсификации, что послужило основанием для отказа во въезде в Республику Молдова гражданину Узбекистана", - сообщили на сайте погранполиции. У 33-летнего гражданина Украины, вылетавшего в Анталью, обнаружили пистолет с зарядным устройством и два баллона с СО2. "Оружие изъято и будет направлено в Центр уголовно-технической и судебной экспертизы МВД. В зависимости от результатов экспертизы будет произведена юридическая квалификация содеянного, и пассажир будет привлечен к ответственности", - отметили в погранслужбе. В аэропорту Кишинева 30 июня произошла стрельба. Пассажиры были эвакуированы, вылеты временно отложены. Стрелял гражданин Таджикистана, которого не впустили в страну. Он убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта. Прокуратура Таджикистана сообщила, что стрелявшим являлся находившийся в розыске за похищение человека 43-летний Рустам Ашуров. При задержании мужчина получил тяжелое ранение и скончался в больнице. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан призвал усилить меры безопасности в аэропорту Кишинева. А глава погранслужбы Росиан Василой сообщил, что сотрудники пограничной полиции пройдут обучение для борьбы с террористической угрозой с использованием современной техники и вооружения.
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в мире, кишинев, таджикистан, молдавия
В мире, Кишинев, Таджикистан, Молдавия
В аэропорту Кишинева у иностранцев нашли пистолет и поддельный ВНЖ

В аэропорту Кишинева у одного иностранца нашли поддельный ВНЖ, у другого был пистолет

© Sputnik / Мирослав РотарьАэропорт Кишинева
Аэропорт Кишинева - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Аэропорт Кишинева. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Молдавская пограничная полиция сообщила на сайте, что обнаружила в международном аэропорту Кишинева двух иностранных граждан, у одного из которых был поддельный вид на жительство, а другой пытался незаконно вывезти пистолет.
«
"В первом случае речь идет о 39-летнем гражданине Узбекистана. Иностранец сообщил, что прибыл в нашу страну в гости к другу. После проверок пограничники обнаружили вид на жительство, якобы выданный украинскими властями. Первичным расследованием установлено, что документ содержит признаки фальсификации, что послужило основанием для отказа во въезде в Республику Молдова гражданину Узбекистана", - сообщили на сайте погранполиции.
У 33-летнего гражданина Украины, вылетавшего в Анталью, обнаружили пистолет с зарядным устройством и два баллона с СО2.
«
"Оружие изъято и будет направлено в Центр уголовно-технической и судебной экспертизы МВД. В зависимости от результатов экспертизы будет произведена юридическая квалификация содеянного, и пассажир будет привлечен к ответственности", - отметили в погранслужбе.
В аэропорту Кишинева 30 июня произошла стрельба. Пассажиры были эвакуированы, вылеты временно отложены. Стрелял гражданин Таджикистана, которого не впустили в страну. Он убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта. Прокуратура Таджикистана сообщила, что стрелявшим являлся находившийся в розыске за похищение человека 43-летний Рустам Ашуров. При задержании мужчина получил тяжелое ранение и скончался в больнице. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан призвал усилить меры безопасности в аэропорту Кишинева. А глава погранслужбы Росиан Василой сообщил, что сотрудники пограничной полиции пройдут обучение для борьбы с террористической угрозой с использованием современной техники и вооружения.
Машины полиции и противопожарной службы у аэропорта Кишинева - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
ГП не стала называть инцидент со стрельбой в аэропорту Кишинева терактом
1 июля, 12:14
 
В миреКишиневТаджикистанМолдавия
 
 
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