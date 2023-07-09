В аэропорту Кишинева у иностранцев нашли пистолет и поддельный ВНЖ
В аэропорту Кишинева у одного иностранца нашли поддельный ВНЖ, у другого был пистолет
Аэропорт Кишинева. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Молдавская пограничная полиция сообщила на сайте, что обнаружила в международном аэропорту Кишинева двух иностранных граждан, у одного из которых был поддельный вид на жительство, а другой пытался незаконно вывезти пистолет.
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"В первом случае речь идет о 39-летнем гражданине Узбекистана. Иностранец сообщил, что прибыл в нашу страну в гости к другу. После проверок пограничники обнаружили вид на жительство, якобы выданный украинскими властями. Первичным расследованием установлено, что документ содержит признаки фальсификации, что послужило основанием для отказа во въезде в Республику Молдова гражданину Узбекистана", - сообщили на сайте погранполиции.
У 33-летнего гражданина Украины, вылетавшего в Анталью, обнаружили пистолет с зарядным устройством и два баллона с СО2.
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"Оружие изъято и будет направлено в Центр уголовно-технической и судебной экспертизы МВД. В зависимости от результатов экспертизы будет произведена юридическая квалификация содеянного, и пассажир будет привлечен к ответственности", - отметили в погранслужбе.
В аэропорту Кишинева 30 июня произошла стрельба. Пассажиры были эвакуированы, вылеты временно отложены. Стрелял гражданин Таджикистана, которого не впустили в страну. Он убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта. Прокуратура Таджикистана сообщила, что стрелявшим являлся находившийся в розыске за похищение человека 43-летний Рустам Ашуров. При задержании мужчина получил тяжелое ранение и скончался в больнице. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан призвал усилить меры безопасности в аэропорту Кишинева. А глава погранслужбы Росиан Василой сообщил, что сотрудники пограничной полиции пройдут обучение для борьбы с террористической угрозой с использованием современной техники и вооружения.