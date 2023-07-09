https://ria.ru/20230709/dtp-1883055729.html

В Приангарье завели дело после смертельного ДТП с автобусом и иномаркой

В Приангарье завели дело после смертельного ДТП с автобусом и иномаркой - РИА Новости, 09.07.2023

В Приангарье завели дело после смертельного ДТП с автобусом и иномаркой

Уголовное дело заведено в Приангарье после ДТП с участием автобуса и иномарки, в котором погибли два человека и еще пять пострадали, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T10:50

2023-07-09T10:50

2023-07-09T11:37

происшествия

иркутская область

нижнеудинский район

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ИРКУТСК, 9 июл - РИА Новости. Уголовное дело заведено в Приангарье после ДТП с участием автобуса и иномарки, в котором погибли два человека и еще пять пострадали, сообщает СУСК РФ по Иркутской области на сайте. Рейсовый автобус с 47 пассажирами столкнулся 7 июля с автомобилем Nissan Pathfinder на федеральной трассе "Сибирь" в Нижнеудинском районе Иркутской области, погибли водитель и 14-летняя пассажирка иномарки. "По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина в Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту гибели людей в ДТП с рейсовым автобусом", - говорится в сообщении. Уточняется, что дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Отмечается, что погибший 24-летний водитель кроссовера в течение года дважды привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима и один раз - за управление транспортным средством с технической неисправностью. Также погибла его 14-летняя пассажирка. Еще трем пассажирам кроссовера, а также водителю и пассажиру автобуса потребовалась медицинская помощь. Следователи производят выемку документов, в том числе по предрейсовому техническому осмотру автобуса, опрашивают свидетелей.

https://ria.ru/20230621/avtobusy-1879681785.html

иркутская область

нижнеудинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иркутская область, нижнеудинский район