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Делимханов рассказал, что ждет "азовцев"* на поле боя - РИА Новости, 09.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:19 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/delimkhanov-1883158481.html
Делимханов рассказал, что ждет "азовцев"* на поле боя
Делимханов рассказал, что ждет "азовцев"* на поле боя - РИА Новости, 09.07.2023
Делимханов рассказал, что ждет "азовцев"* на поле боя
Депутат Госдумы Адам Делимханов, комментируя в своем Telegram-канале решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова"*, заявил, что на поле боя "азовцев"* ждет... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T23:19
2023-07-09T23:19
специальная военная операция на украине
в мире
турция
киев
украина
адам делимханов
реджеп тайип эрдоган
денис пушилин
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ГРОЗНЫЙ, 9 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы Адам Делимханов, комментируя в своем Telegram-канале решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова"*, заявил, что на поле боя "азовцев"* ждет "билет в один конец". "Сегодня мы видим, что ЛГБТ-шник (Владимир) Зеленский чествует сатанистов и нацистов во Львове, которые предпочли плен сражению. Без сомнений, если мы еще раз встретим этих нацистов на поле боя, то им не будет никакой пощады, никого не будем брать в плен, не будет никаких разговоров! Мы выпишем им билет в один конец! Наши бойцы не дождутся, когда смогут встретить этих шакалов на поле боя", - написал Делимханов. Глава ДНР Денис Пушилин в сентябре 2022 года заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов"*. Об обмене сообщал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники сообщала, что "азовцы"* до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России. В пятницу Зеленский прибыл в Турцию, где он провел переговоры с Эрдоганом. В субботу Зеленский написал в своем телеграм-канале, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова"* в нарушение существующих договоренностей напрямую связано с провалами в контрнаступлении Украины.
https://ria.ru/20230709/spetsoperatsiya-1883142933.html
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в мире, турция, киев, украина, адам делимханов, реджеп тайип эрдоган, денис пушилин, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Турция, Киев, Украина, Адам Делимханов, Реджеп Тайип Эрдоган, Денис Пушилин, Госдума РФ
Делимханов рассказал, что ждет "азовцев"* на поле боя

Депутат Госдумы Делимханов заявил, что "азовцев" на поле боя ждет билет в один конец

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы России Адам Делимханов в зоне проведения СВО
Депутат Государственной Думы России Адам Делимханов в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Депутат Государственной Думы России Адам Делимханов в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 9 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы Адам Делимханов, комментируя в своем Telegram-канале решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова"*, заявил, что на поле боя "азовцев"* ждет "билет в один конец".
"Сегодня мы видим, что ЛГБТ-шник (Владимир) Зеленский чествует сатанистов и нацистов во Львове, которые предпочли плен сражению. Без сомнений, если мы еще раз встретим этих нацистов на поле боя, то им не будет никакой пощады, никого не будем брать в плен, не будет никаких разговоров! Мы выпишем им билет в один конец! Наши бойцы не дождутся, когда смогут встретить этих шакалов на поле боя", - написал Делимханов.
Глава ДНР Денис Пушилин в сентябре 2022 года заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов"*. Об обмене сообщал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники сообщала, что "азовцы"* до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.
В пятницу Зеленский прибыл в Турцию, где он провел переговоры с Эрдоганом. В субботу Зеленский написал в своем телеграм-канале, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова"* в нарушение существующих договоренностей напрямую связано с провалами в контрнаступлении Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТурцияКиевУкраинаАдам ДелимхановРеджеп Тайип ЭрдоганДенис ПушилинГосдума РФ
 
 
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