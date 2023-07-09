Делимханов рассказал, что ждет "азовцев"* на поле боя
Депутат Госдумы Делимханов заявил, что "азовцев" на поле боя ждет билет в один конец
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы России Адам Делимханов в зоне проведения СВО
Депутат Государственной Думы России Адам Делимханов в зоне проведения СВО. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 9 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы Адам Делимханов, комментируя в своем Telegram-канале решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова"*, заявил, что на поле боя "азовцев"* ждет "билет в один конец".
"Сегодня мы видим, что ЛГБТ-шник (Владимир) Зеленский чествует сатанистов и нацистов во Львове, которые предпочли плен сражению. Без сомнений, если мы еще раз встретим этих нацистов на поле боя, то им не будет никакой пощады, никого не будем брать в плен, не будет никаких разговоров! Мы выпишем им билет в один конец! Наши бойцы не дождутся, когда смогут встретить этих шакалов на поле боя", - написал Делимханов.
Глава ДНР Денис Пушилин в сентябре 2022 года заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов"*. Об обмене сообщал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники сообщала, что "азовцы"* до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.
В пятницу Зеленский прибыл в Турцию, где он провел переговоры с Эрдоганом. В субботу Зеленский написал в своем телеграм-канале, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова"* в нарушение существующих договоренностей напрямую связано с провалами в контрнаступлении Украины.