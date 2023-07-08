https://ria.ru/20230708/znamenitosti-1882744125.html
Ученые предупредили о вреде высоких каблуков
Ученые предупредили о вреде высоких каблуков - РИА Новости, 08.07.2023
Ученые предупредили о вреде высоких каблуков
Ученые предупредили о вреде высоких каблуков, пишет MailOnline. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T04:00
2023-07-08T04:00
2023-07-08T04:00
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Ученые предупредили о вреде высоких каблуков, пишет MailOnline.Частое ношение такой обуви приводит к напряжению икроножной мышцы. Со временем она может сократиться на 13 процентов, стать более тугой и увеличить вероятность травм.Из-за каблуков модницы получают вывих лодыжки или рвут сухожилия. При падении некоторые повреждают зубы и ломают запястья. Многие женщины, часто носящие высокие каблуки, страдают от боли в пальцах и подошвах. Причина – давление из-за приподняго положения стопы. Это чревато воспалением, затрудняющим движение.Пяточная шпора и уменьшение подвижности суставов — тоже среди вероятных осложнений.Ранее сообщалось, что сумку размером с крупицу соли продали за 63 тысячи долларов вместе с микроскопом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, стиль жизни, мода
Культура, Новости культуры, Стиль жизни, мода
Ученые предупредили о вреде высоких каблуков
Ученые предупредили о деформациях стоп из-за высоких каблуков
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости.
Ученые предупредили о вреде высоких каблуков, пишет
MailOnline.
Частое ношение такой обуви приводит к напряжению икроножной мышцы. Со временем она может сократиться на 13 процентов, стать более тугой и увеличить вероятность травм.
Из-за каблуков модницы получают вывих лодыжки или рвут сухожилия. При падении некоторые повреждают зубы и ломают запястья.
Многие женщины, часто носящие высокие каблуки, страдают от боли в пальцах и подошвах. Причина – давление из-за приподняго положения стопы. Это чревато воспалением, затрудняющим движение.
Пяточная шпора и уменьшение подвижности суставов — тоже среди вероятных осложнений.
Ранее сообщалось
, что сумку размером с крупицу соли продали за 63 тысячи долларов вместе с микроскопом.
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