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Ученые предупредили о вреде высоких каблуков - РИА Новости, 08.07.2023
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Культура
 
04:00 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/znamenitosti-1882744125.html
Ученые предупредили о вреде высоких каблуков
Ученые предупредили о вреде высоких каблуков - РИА Новости, 08.07.2023
Ученые предупредили о вреде высоких каблуков
Ученые предупредили о вреде высоких каблуков, пишет MailOnline. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T04:00
2023-07-08T04:00
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Ученые предупредили о вреде высоких каблуков, пишет MailOnline.Частое ношение такой обуви приводит к напряжению икроножной мышцы. Со временем она может сократиться на 13 процентов, стать более тугой и увеличить вероятность травм.Из-за каблуков модницы получают вывих лодыжки или рвут сухожилия. При падении некоторые повреждают зубы и ломают запястья. Многие женщины, часто носящие высокие каблуки, страдают от боли в пальцах и подошвах. Причина – давление из-за приподняго положения стопы. Это чревато воспалением, затрудняющим движение.Пяточная шпора и уменьшение подвижности суставов — тоже среди вероятных осложнений.Ранее сообщалось, что сумку размером с крупицу соли продали за 63 тысячи долларов вместе с микроскопом.
https://ria.ru/20230706/lifestyle-1882415341.html
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Елена Громова
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новости культуры, стиль жизни, мода
Культура, Новости культуры, Стиль жизни, мода
Ученые предупредили о вреде высоких каблуков

Ученые предупредили о деформациях стоп из-за высоких каблуков

© iStock.com / yacobchukДевушка снимает туфли
Девушка снимает туфли - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© iStock.com / yacobchuk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Ученые предупредили о вреде высоких каблуков, пишет MailOnline.
Частое ношение такой обуви приводит к напряжению икроножной мышцы. Со временем она может сократиться на 13 процентов, стать более тугой и увеличить вероятность травм.
Из-за каблуков модницы получают вывих лодыжки или рвут сухожилия. При падении некоторые повреждают зубы и ломают запястья.
Многие женщины, часто носящие высокие каблуки, страдают от боли в пальцах и подошвах. Причина – давление из-за приподняго положения стопы. Это чревато воспалением, затрудняющим движение.
Пяточная шпора и уменьшение подвижности суставов — тоже среди вероятных осложнений.
Ранее сообщалось, что сумку размером с крупицу соли продали за 63 тысячи долларов вместе с микроскопом.
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