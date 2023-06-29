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Сумку размером с крупицу соли продали за 63 тысячи долларов
Сумку размером с крупицу соли продали за 63 тысячи долларов - РИА Новости, 29.06.2023
Сумку размером с крупицу соли продали за 63 тысячи долларов
Сумку размером с крупицу морской соли продали на аукционе более чем за 63 тысячи долларов, сообщил телеканал CNN. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T17:14
2023-06-29T17:14
2023-06-29T18:01
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Сумку размером с крупицу морской соли продали на аукционе более чем за 63 тысячи долларов, сообщил телеканал CNN."Практичный предмет становится украшением, пропадает его функциональность", — объясняли авторы аксессуара.Размер сумки — 657 на 222 на 700 микрон. Ее создатели утверждают: такой клатч пройдет через ушко иголки.Дизайн вещи напоминает модель люксового бренда, но изготовил его не модный дом, а нью-йоркский арт-коллектив при помощи 3D-печати. В комплекте с сумкой шел микроскоп.
https://ria.ru/20230628/kartina-1880865427.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, стиль жизни
Культура, Новости культуры, Стиль жизни
Сумку размером с крупицу соли продали за 63 тысячи долларов
Сумку размером с крупицу соли продали за 63 тысячи долларов вместе с микроскопом