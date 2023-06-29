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Сумку размером с крупицу соли продали за 63 тысячи долларов - РИА Новости, 29.06.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:14 29.06.2023 (обновлено: 18:01 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/prodazha-1881181956.html
Сумку размером с крупицу соли продали за 63 тысячи долларов
Сумку размером с крупицу соли продали за 63 тысячи долларов - РИА Новости, 29.06.2023
Сумку размером с крупицу соли продали за 63 тысячи долларов
Сумку размером с крупицу морской соли продали на аукционе более чем за 63 тысячи долларов, сообщил телеканал CNN. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T17:14
2023-06-29T18:01
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Сумку размером с крупицу морской соли продали на аукционе более чем за 63 тысячи долларов, сообщил телеканал CNN.&quot;Практичный предмет становится украшением, пропадает его функциональность&quot;, — объясняли авторы аксессуара.Размер сумки — 657 на 222 на 700 микрон. Ее создатели утверждают: такой клатч пройдет через ушко иголки.Дизайн вещи напоминает модель люксового бренда, но изготовил его не модный дом, а нью-йоркский арт-коллектив при помощи 3D-печати. В комплекте с сумкой шел микроскоп.
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новости культуры, стиль жизни
Культура, Новости культуры, Стиль жизни
Сумку размером с крупицу соли продали за 63 тысячи долларов

Сумку размером с крупицу соли продали за 63 тысячи долларов вместе с микроскопом

© Фото : MSCHFМикроскопическая женская сумка MSCHF
Микроскопическая женская сумка MSCHF - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Фото : MSCHF
Микроскопическая женская сумка MSCHF
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Сумку размером с крупицу морской соли продали на аукционе более чем за 63 тысячи долларов, сообщил телеканал CNN.
«

"Практичный предмет становится украшением, пропадает его функциональность", — объясняли авторы аксессуара.

Размер сумки — 657 на 222 на 700 микрон. Ее создатели утверждают: такой клатч пройдет через ушко иголки.
Дизайн вещи напоминает модель люксового бренда, но изготовил его не модный дом, а нью-йоркский арт-коллектив при помощи 3D-печати. В комплекте с сумкой шел микроскоп.
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