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Зеленский заявил о возвращении главарей "Азова"* из Турции на Украину - РИА Новости, 08.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:36 08.07.2023 (обновлено: 19:23 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/zelenskiy-1883002222.html
Зеленский заявил о возвращении главарей "Азова"* из Турции на Украину
Зеленский заявил о возвращении главарей "Азова"* из Турции на Украину - РИА Новости, 08.07.2023
Зеленский заявил о возвращении главарей "Азова"* из Турции на Украину
Главари полка "Азов"* вернулись из Турции на Украину, заявил президент страны Владимир Зеленский в Telegram-канале. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T18:36
2023-07-08T19:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
турция
денис пушилин
реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Главари полка "Азов"* вернулись из Турции на Украину, заявил президент страны Владимир Зеленский в Telegram-канале.Накануне он прибыл в Стамбул, где провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сегодня глава киевского режима написал в соцсети, что на Украину из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега. В сентябре прошлого года врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что после обмена пленными с Киевом удалось освободить 56 человек, из которых 55 — военнослужащие: пятеро из них — из Донбасса, остальные — служащие российских войск. Украине передали 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов"*. О состоявшемся обмене сообщал и Эрдоган. В январе газета Hurriyet со ссылкой на источники писала, что "азовцы"* до сих пор находились в Турции, что, как отмечалось, было требованием России.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
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в мире, украина, турция, денис пушилин, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Турция, Денис Пушилин, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский, Россия
Зеленский заявил о возвращении главарей "Азова"* из Турции на Украину

Владимир Зеленский заявил о возвращении главарей полка "Азов" из Турции на Украину

© AP Photo / Vadim GhirdaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Главари полка "Азов"* вернулись из Турции на Украину, заявил президент страны Владимир Зеленский в Telegram-канале.
Накануне он прибыл в Стамбул, где провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сегодня глава киевского режима написал в соцсети, что на Украину из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега.
В сентябре прошлого года врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что после обмена пленными с Киевом удалось освободить 56 человек, из которых 55 — военнослужащие: пятеро из них — из Донбасса, остальные — служащие российских войск. Украине передали 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов"*.
О состоявшемся обмене сообщал и Эрдоган. В январе газета Hurriyet со ссылкой на источники писала, что "азовцы"* до сих пор находились в Турции, что, как отмечалось, было требованием России.
Сотрудница магазина военного снаряжения в Киеве прикрепляет картонную фигуру солдата к фонарному столбу - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Киев заключил сделку с Западом: кровь украинцев взамен небольших денег
7 июля, 08:00
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаТурцияДенис ПушилинРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
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