https://ria.ru/20230708/zelenskiy-1883002222.html

Зеленский заявил о возвращении главарей "Азова"* из Турции на Украину

Зеленский заявил о возвращении главарей "Азова"* из Турции на Украину - РИА Новости, 08.07.2023

Зеленский заявил о возвращении главарей "Азова"* из Турции на Украину

Главари полка "Азов"* вернулись из Турции на Украину, заявил президент страны Владимир Зеленский в Telegram-канале. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T18:36

2023-07-08T18:36

2023-07-08T19:23

специальная военная операция на украине

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турция

денис пушилин

реджеп тайип эрдоган

владимир зеленский

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Главари полка "Азов"* вернулись из Турции на Украину, заявил президент страны Владимир Зеленский в Telegram-канале.Накануне он прибыл в Стамбул, где провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сегодня глава киевского режима написал в соцсети, что на Украину из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега. В сентябре прошлого года врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что после обмена пленными с Киевом удалось освободить 56 человек, из которых 55 — военнослужащие: пятеро из них — из Донбасса, остальные — служащие российских войск. Украине передали 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов"*. О состоявшемся обмене сообщал и Эрдоган. В январе газета Hurriyet со ссылкой на источники писала, что "азовцы"* до сих пор находились в Турции, что, как отмечалось, было требованием России.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

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в мире, украина, турция, денис пушилин, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, россия