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В Турции увидели риск войны с Россией после заявления Эрдогана об Украине
В Турции увидели риск войны с Россией после заявления Эрдогана об Украине - РИА Новости, 08.07.2023
В Турции увидели риск войны с Россией после заявления Эрдогана об Украине
Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о членстве Украины в НАТО носит риск вовлечения в войну с Россией, заявил заместитель председателя турецкой... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T15:10
2023-07-08T15:10
2023-07-08T15:10
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АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о членстве Украины в НАТО носит риск вовлечения в войну с Россией, заявил заместитель председателя турецкой партии "Родина" Утку Рейхан в Twitter. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в пятницу переговоры с Зеленским один на один в особняке Вахдеттин в Стамбуле, встреча шла более двух с половиной. Эрдоган заявил после переговоров с Зеленским, что Украина заслуживает стать членом НАТО. "Членство Украины в НАТО означает, что будет задействована пятая статья устава альянса (если одно государство-член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, все остальные государства-члены альянса будут считать это нападением на себя – ред.). Это означает, что Турция вступит в войну с Россией. Этого ли хочет президент?... Воевать с нашим соседом ради таких кукол как Байден и Зеленский?", - написал политик. Партия "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах. Выступает за признанием Крыма российским и активное интегрирование в евразийские проекты.
https://ria.ru/20230708/nato-1882960496.html
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в мире, украина, реджеп тайип эрдоган, турция, нато
В мире, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, НАТО
В Турции увидели риск войны с Россией после заявления Эрдогана об Украине
Политик Рейхан: заявление Эрдогана о членстве Украины в НАТО носит риск войны с Россией
АНКАРА, 8 июл – РИА Новости.
Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о членстве Украины в НАТО носит риск вовлечения в войну с Россией, заявил заместитель председателя турецкой партии "Родина" Утку Рейхан в Twitter
.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в пятницу переговоры с Зеленским один на один в особняке Вахдеттин в Стамбуле, встреча шла более двух с половиной. Эрдоган заявил после переговоров с Зеленским, что Украина заслуживает стать членом НАТО.
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"Членство Украины в НАТО означает, что будет задействована пятая статья устава альянса (если одно государство-член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, все остальные государства-члены альянса будут считать это нападением на себя – ред.). Это означает, что Турция вступит в войну с Россией. Этого ли хочет президент?... Воевать с нашим соседом ради таких кукол как Байден и Зеленский?", - написал политик.
Партия "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах. Выступает за признанием Крыма российским и активное интегрирование в евразийские проекты.
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