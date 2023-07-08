https://ria.ru/20230708/zayavlenie-1882974595.html

В Турции увидели риск войны с Россией после заявления Эрдогана об Украине

В Турции увидели риск войны с Россией после заявления Эрдогана об Украине - РИА Новости, 08.07.2023

В Турции увидели риск войны с Россией после заявления Эрдогана об Украине

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о членстве Украины в НАТО носит риск вовлечения в войну с Россией, заявил заместитель председателя турецкой... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T15:10

2023-07-08T15:10

2023-07-08T15:10

в мире

украина

реджеп тайип эрдоган

турция

нато

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АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о членстве Украины в НАТО носит риск вовлечения в войну с Россией, заявил заместитель председателя турецкой партии "Родина" Утку Рейхан в Twitter. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в пятницу переговоры с Зеленским один на один в особняке Вахдеттин в Стамбуле, встреча шла более двух с половиной. Эрдоган заявил после переговоров с Зеленским, что Украина заслуживает стать членом НАТО. "Членство Украины в НАТО означает, что будет задействована пятая статья устава альянса (если одно государство-член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, все остальные государства-члены альянса будут считать это нападением на себя – ред.). Это означает, что Турция вступит в войну с Россией. Этого ли хочет президент?... Воевать с нашим соседом ради таких кукол как Байден и Зеленский?", - написал политик. Партия "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах. Выступает за признанием Крыма российским и активное интегрирование в евразийские проекты.

https://ria.ru/20230708/nato-1882960496.html

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

украина

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в мире, украина, реджеп тайип эрдоган, турция, нато