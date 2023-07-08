Рейтинг@Mail.ru
В Турции увидели риск войны с Россией после заявления Эрдогана об Украине - РИА Новости, 08.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/zayavlenie-1882974595.html
В Турции увидели риск войны с Россией после заявления Эрдогана об Украине
В Турции увидели риск войны с Россией после заявления Эрдогана об Украине - РИА Новости, 08.07.2023
В Турции увидели риск войны с Россией после заявления Эрдогана об Украине
Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о членстве Украины в НАТО носит риск вовлечения в войну с Россией, заявил заместитель председателя турецкой... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T15:10
2023-07-08T15:10
в мире
украина
реджеп тайип эрдоган
турция
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823706009_406:0:2834:1366_1920x0_80_0_0_4b3bd5080911281e851efb8d5a796b58.jpg
АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о членстве Украины в НАТО носит риск вовлечения в войну с Россией, заявил заместитель председателя турецкой партии "Родина" Утку Рейхан в Twitter. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в пятницу переговоры с Зеленским один на один в особняке Вахдеттин в Стамбуле, встреча шла более двух с половиной. Эрдоган заявил после переговоров с Зеленским, что Украина заслуживает стать членом НАТО. "Членство Украины в НАТО означает, что будет задействована пятая статья устава альянса (если одно государство-член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, все остальные государства-члены альянса будут считать это нападением на себя – ред.). Это означает, что Турция вступит в войну с Россией. Этого ли хочет президент?... Воевать с нашим соседом ради таких кукол как Байден и Зеленский?", - написал политик. Партия "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах. Выступает за признанием Крыма российским и активное интегрирование в евразийские проекты.
https://ria.ru/20230708/nato-1882960496.html
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823706009_730:0:2708:1484_1920x0_80_0_0_36f0feb7df0aba39a7b93bf651222a31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, реджеп тайип эрдоган, турция, нато
В мире, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, НАТО
В Турции увидели риск войны с Россией после заявления Эрдогана об Украине

Политик Рейхан: заявление Эрдогана о членстве Украины в НАТО носит риск войны с Россией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о членстве Украины в НАТО носит риск вовлечения в войну с Россией, заявил заместитель председателя турецкой партии "Родина" Утку Рейхан в Twitter.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в пятницу переговоры с Зеленским один на один в особняке Вахдеттин в Стамбуле, встреча шла более двух с половиной. Эрдоган заявил после переговоров с Зеленским, что Украина заслуживает стать членом НАТО.
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
В Госдуме отреагировали на слова Эрдогана о членстве Украины в НАТО
Вчера, 13:17
"Членство Украины в НАТО означает, что будет задействована пятая статья устава альянса (если одно государство-член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, все остальные государства-члены альянса будут считать это нападением на себя – ред.). Это означает, что Турция вступит в войну с Россией. Этого ли хочет президент?... Воевать с нашим соседом ради таких кукол как Байден и Зеленский?", - написал политик.
Партия "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах. Выступает за признанием Крыма российским и активное интегрирование в евразийские проекты.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Обман десятилетия. Что НАТО приготовила для Украины
14 июня, 08:00
 
В миреУкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала