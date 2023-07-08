https://ria.ru/20230708/zaes-1882927596.html

Гросси назвал положение ЗАЭС крайне уязвимым

Гросси назвал положение ЗАЭС крайне уязвимым - РИА Новости, 08.07.2023

Гросси назвал положение ЗАЭС крайне уязвимым

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью японскому телеканалу NHK назвал крайне уязвимым положение Запорожской АЭС на фоне украинского... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T07:14

2023-07-08T07:14

2023-07-08T10:19

энергодар

япония

россия

рафаэль гросси

владимир зеленский

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магатэ

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ТОКИО, 8 июл — РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью японскому телеканалу NHK назвал крайне уязвимым положение Запорожской АЭС на фоне украинского контрнаступления. "Я посещал Запорожскую АЭС трижды. Сейчас, в ситуации, когда украинские войска ведут контрнаступление, станция расположена на передовой линии фронта и находится в крайне уязвимом положении", — сказал он.Гросси подчеркнул, что на станции постоянно работают эксперты МАГАТЭ, которые могут получать информацию в режиме реального времени. "Несколько дней назад было несколько заявлений <…> что что-то страшное произойдет <…>. Мы привыкли к этому. Эксперты МАГАТЭ постоянно проверяют. Мы не нашли взрывчатых веществ, о которых говорилось, однако не можем расслабляться. Мы знаем, что все, что угодно, может произойти в любой момент", — добавил он.Если же на станции действительно произойдет авария, то винить можно будет только самих себя, считает глава МАГАТЭ."Потому что это будет искусственная авария. Она произойдет из-за того, что одни люди не смогли помешать другим сделать так, чтобы что-то случилось", — сказал он. По мнению Гросси, именно в этом будет коренное отличие от аварии на Чернобыльской АЭС и на "Фукусиме-1"."Нравится нам это или нет, там действительно идет война и там есть атомная станция. <...> Поэтому мы должны предложить альтернативный реальный и реализуемый план, чтобы защитить станцию. Некоторые меня спрашивают, почему я не эвакуирую со станции. Я бы хотел. Я пытался создать защитную зону. Однако началось контрнаступление, и военное командование не может смириться с тем, что будет территория, куда они не смогут пройти. Это решительно неприемлемо", — заключил гендиректор.На этой неделе президент Владимир Зеленский заявил со ссылкой на доклад разведки, что Россия якобы рассматривает сценарий террористического акта на ЗАЭС. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал это обвинение бредом, а постпред при ООН Василий Небензя призвал западных покровителей киевского режима не дать ему организовать катастрофу на атомной станции. Он отметил также, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с Гросси, которая побывала на ЗАЭС, несмотря на все препоны со стороны Украины. Агентство, со своей стороны, запросило дополнительный доступ на площадку ЗАЭС. Эксперты проверили территорию у большого пруда-охладителя и не обнаружили мин или взрывчатых веществ.

https://ria.ru/20230706/tsru-1882560747.html

https://ria.ru/20230707/zaes-1882903879.html

энергодар

япония

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энергодар, япония, россия, рафаэль гросси, владимир зеленский, сергей лавров, магатэ, запорожская аэс, фукусима-1