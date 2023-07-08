https://ria.ru/20230708/yaponiya-1882926016.html

На церемонии поминовения Синдзо Абэ произошла потасовка

На церемонии поминовения Синдзо Абэ произошла потасовка - РИА Новости, 08.07.2023

На церемонии поминовения Синдзо Абэ произошла потасовка

Группа молодых людей устроила потасовку с полицией во время церемонии поминовения у места убийства экс-премьера Японии Синдзо Абэ в городе Нара, передает... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T06:34

2023-07-08T06:34

2023-07-08T07:07

нара (город)

синдзо абэ

япония

в мире

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НАРА (Япония), 8 июл - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Группа молодых людей устроила потасовку с полицией во время церемонии поминовения у места убийства экс-премьера Японии Синдзо Абэ в городе Нара, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Ранее в городе Нара в первую годовщину смерти Абэ началось возложение цветов: к установленному под шатром столу с 9.00 (3.00 мск) стали подходить люди, чтобы почтить память политика, однако никаких толп, как это было год назад, не наблюдалось. Священнослужители начали церемонию у ограждения дороги, где Абэ застрелили год назад, а спустя короткое время к ним протиснулась группа из нескольких молодых человек, в руках одного из них был муляж самострела, похожего на тот, который использовал убийца Абэ. Сначала полиция попросила молодых людей "убрать муляж, так как окружающие и впереди стоящие люди переживают", но вместо этого один молодой человек передал муляж другому. Молодые люди держали в руках веера, на которых было изображение Синдзо Абэ и надпись "No Cult!". Полиция сперва пыталась мягко оттеснить молодых людей в сторону, но они стали сопротивляться, а кто-то из них даже упал на асфальт. Спустя некоторое время молодых людей довели до полицейского отделения, а позже одного из них за руки и ноги унесли в полицейскую машину и увезли. Экс-премьер Японии Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля 2022 года. Его убийца - 42-летний Тэцуя Ямагами - выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Синдзо Абэ умер от потери крови. Ямагами в качестве мотива преступления назвал якобы существовавшую связь Абэ с "Церковью объединения". Мать Ямагами внесла в эту организацию 100 миллионов иен (около 740 тысяч долларов, на тот момент около 1 миллиона долларов по курсу) в качестве пожертвований, что привело к банкротству и разрушению семьи, лишив детей средств к существованию.

https://ria.ru/20230707/yaponiya-1882706839.html

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нара (город), синдзо абэ, япония, в мире