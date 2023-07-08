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В Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.07.2023

В Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прозвучали в Днепропетровской области Украины, передает украинское агентство УНИАН. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T02:44

2023-07-08T02:44

2023-07-08T02:44

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

днепропетровская область

украина

сумская область

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Днепропетровской области Украины, передает украинское агентство УНИАН. Ранее воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. "Сообщается о взрывах в Днепропетровской... (области)", - говорится в сообщении агентства. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230705/dnepropetrovsk-1882474101.html

днепропетровская область

украина

сумская область

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вооруженные силы рф, днепропетровская область, украина, сумская область