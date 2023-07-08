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В США раскрыли "отчаянную" причину отправки Украине кассетных боеприпасов
В США раскрыли "отчаянную" причину отправки Украине кассетных боеприпасов - РИА Новости, 08.07.2023
В США раскрыли "отчаянную" причину отправки Украине кассетных боеприпасов
США приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы из-за проблем у ВСУ, заявил в Twitter американский журналист, основатель и главный редактор The... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T13:00
2023-07-08T13:00
2023-07-08T13:53
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. США приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы из-за проблем у ВСУ, заявил в Twitter американский журналист, основатель и главный редактор The Grayzone Макс Блюменталь."Решение администрации Байдена об отправке кассетных боеприпасов продиктовано отчаянием из-за провала контрнаступления", — написал он.Журналист добавил, что, учитывая, как ВСУ применяют запрещенные мины "Лепесток", можно быть уверенным, что от кассетных бомб пострадают мирные жители Донецка.Накануне Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, в который включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Это кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией. Ее ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.
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в мире, украина, сша, донецк, джейк салливан, вооруженные силы украины, twitter
В мире, Украина, США, Донецк, Джейк Салливан, Вооруженные силы Украины, Twitter
В США раскрыли "отчаянную" причину отправки Украине кассетных боеприпасов
Журналист Блюменталь: США решились на поставку кассетных боеприпасов из-за неудач ВСУ
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
США приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы из-за проблем у ВСУ, заявил в Twitter
американский журналист, основатель и главный редактор The Grayzone Макс Блюменталь.
"Решение администрации Байдена об отправке кассетных боеприпасов продиктовано отчаянием из-за провала контрнаступления", — написал он.
Журналист добавил, что, учитывая, как ВСУ применяют запрещенные мины "Лепесток", можно быть уверенным, что от кассетных бомб пострадают мирные жители Донецка.
Накануне Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, в который включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Это кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией. Ее ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.
В бундестаге выступили против поставки кассетных боеприпасов Киеву