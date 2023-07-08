https://ria.ru/20230708/vsu-1882958875.html

В США раскрыли "отчаянную" причину отправки Украине кассетных боеприпасов

В США раскрыли "отчаянную" причину отправки Украине кассетных боеприпасов - РИА Новости, 08.07.2023

В США раскрыли "отчаянную" причину отправки Украине кассетных боеприпасов

США приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы из-за проблем у ВСУ, заявил в Twitter американский журналист, основатель и главный редактор The... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T13:00

2023-07-08T13:00

2023-07-08T13:53

в мире

украина

сша

донецк

джейк салливан

вооруженные силы украины

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850452348_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0efa75903c36df818020e46070dbd76d.jpg

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. США приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы из-за проблем у ВСУ, заявил в Twitter американский журналист, основатель и главный редактор The Grayzone Макс Блюменталь."Решение администрации Байдена об отправке кассетных боеприпасов продиктовано отчаянием из-за провала контрнаступления", — написал он.Журналист добавил, что, учитывая, как ВСУ применяют запрещенные мины "Лепесток", можно быть уверенным, что от кассетных бомб пострадают мирные жители Донецка.Накануне Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, в который включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Это кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией. Ее ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.

https://ria.ru/20230708/boepripasy-1882948187.html

украина

сша

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, донецк, джейк салливан, вооруженные силы украины, twitter