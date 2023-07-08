https://ria.ru/20230708/vstrecha-1882946562.html

Определенности со встречей Путина и Эрдогана пока нет, заявил Песков

Определенности со встречей Путина и Эрдогана пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 08.07.2023

Определенности со встречей Путина и Эрдогана пока нет, заявил Песков

Определенности со встречей лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана пока нет, когда будет ясность, о переговорах сообщат, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T11:07

2023-07-08T11:07

2023-07-08T11:19

дмитрий песков

россия

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

в мире

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Определенности со встречей лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана пока нет, когда будет ясность, о переговорах сообщат, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока нет. Сообщим", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, появилась ли определенность со временем и местом встречи Путина и Эрдогана и возможна ли она в августе.Турецкий лидер заявил в ночь на субботу, что ожидает визита президента России в Турцию в ближайший месяц, чуть позже уточнив, что их личная встреча может состояться в "ближайшие два месяца".

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россия

турция

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дмитрий песков, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире