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Определенности со встречей Путина и Эрдогана пока нет, заявил Песков
Определенности со встречей Путина и Эрдогана пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 08.07.2023
Определенности со встречей Путина и Эрдогана пока нет, заявил Песков
Определенности со встречей лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана пока нет, когда будет ясность, о переговорах сообщат, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T11:07
2023-07-08T11:07
2023-07-08T11:19
дмитрий песков
россия
турция
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реджеп тайип эрдоган
в мире
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Определенности со встречей лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана пока нет, когда будет ясность, о переговорах сообщат, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока нет. Сообщим", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, появилась ли определенность со временем и местом встречи Путина и Эрдогана и возможна ли она в августе.Турецкий лидер заявил в ночь на субботу, что ожидает визита президента России в Турцию в ближайший месяц, чуть позже уточнив, что их личная встреча может состояться в "ближайшие два месяца".
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дмитрий песков, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире
Дмитрий Песков, Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Определенности со встречей Путина и Эрдогана пока нет, заявил Песков
Песков: определенности со встречей лидеров России и Турции Путина и Эрдогана пока нет