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В НИИ сообщили об отсутствии трудностей по переходу на летнее время
В НИИ сообщили об отсутствии трудностей по переходу на летнее время - РИА Новости, 08.07.2023
В НИИ сообщили об отсутствии трудностей по переходу на летнее время
Переход на летнее или зимнее время не составит трудностей для Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T03:44
2023-07-08T03:44
2023-07-08T03:44
россия
сергей донченко
госдума рф
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
кпрф
максим матвеев
общество
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Переход на летнее или зимнее время не составит трудностей для Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Росстандарта, где располагается эталон времени РФ, рассказал РИА Новости гендиректор института Сергей Донченко. "Мы решаем техническую задачу. Необходимость перехода на летнее время определяется другими факторами - медициной, сельским хозяйством, экономикой. Для нас перевести время с зимнего на летнее или наоборот не представляет особых технических проблем", - сказал Донченко. Ранее депутат Госдумы Максим Матвеев (КПРФ) заявил о планах внести законопроект о возврате переходов на летнее время. Проект закона, предусматривающий перевод часов на час вперед с марта по октябрь, был внесен в Госдуму 21 июня. Во ВНИИФТРИ в подмосковном Менделеево находится российский эталон времени, который отвечает за воспроизведение, хранение времени, передачу времени и эталонных частот потребителю. Россия вносит наиболее существенный вклад среди всех стран мира в формирование международной шкалы времени. Вклад РФ, по словам Донченко, составляет около 20%.
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россия, сергей донченко, госдума рф, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), кпрф, максим матвеев, общество
Россия, Сергей Донченко, Госдума РФ, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), КПРФ, Максим Матвеев, Общество
В НИИ сообщили об отсутствии трудностей по переходу на летнее время
ВНИИФТРИ: переход на летнее время не составит труда, но решение за иными инстанциями