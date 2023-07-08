https://ria.ru/20230708/vilegas-1882807978.html

Эдуардо Вильегас: Мексика хочет поставлять какао и ваниль в Россию

Эдуардо Вильегас: Мексика хочет поставлять какао и ваниль в Россию - РИА Новости, 08.07.2023

Эдуардо Вильегас: Мексика хочет поставлять какао и ваниль в Россию

Мексика хотела бы начать поставлять в Россию ваниль и какао, заявил РИА Новости новый посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас. В интервью специальному... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T10:00

2023-07-08T10:00

2023-07-08T10:00

интервью

мексика

россия

эдуардо вильегас мехиас

андрес мануэль лопес обрадор

российский фонд прямых инвестиций

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

москва

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Мексика хотела бы начать поставлять в Россию ваниль и какао, заявил РИА Новости новый посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас. В интервью специальному корреспонденту агентства Александре Дибижевой он рассказал, стоит ли ждать внедрения карт платежной системы "Мир" в Мексике, может ли быть введен безвизовый режим между двумя странами, а также сообщил, какие сферы республики могут быть наиболее перспективны для российских предпринимателей.– Это ваше первое назначение в качестве посла Мексики. До этого вы преподавали в университете, писали книги, занимали должность координатора историко-культурной памяти Мексики. Как вы рассматриваете представившуюся вам возможность стать послом вашей страны в России сейчас? Насколько это сложно, на ваш взгляд, учитывая текущую обстановку?– Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор пригласил меня в 2018 году в свою командув качестве координатора историко-культурной памяти Мексики, я к этому времени знал его уже около двадцати лет. Затем президент пригласил меня присоединиться к дипломатической службе. Конечно, там есть профессионалы своего дела, чтобы представлять нашу страну, но в моем случае это было политическое назначение, по приглашению президента. Идея в том, чтобы передать сообщение от президента об интересе усилить отношения с Россией. Для меня это огромная честь, важное событие в моей жизни, но также и вызовы, с которыми я сталкиваюсь. Я не специалист в международных отношениях, моя область профессиональных интересов – философия. Но оказавшись в посольстве, я смог применить множество навыков, которые приобрел, работая в администрации. Потому что работа дипломатом не так уж отличается от того, чем я занимался до этого: ведение переговоров с разными людьми по различным вопросам. Сейчас я занимаюсь похожей работой – стараюсь понять, чего хочет другая сторона. Это моя цель при переговорах: чтобы все в итоге были в выигрыше.– Судя по вашим постам в соцсетях, вы уже начали путешествовать по России. У вас появились любимые места?– К сожалению, у меня пока не было так много возможностей путешествовать, как мне хотелось бы. Конечно, Москва – это важнейший город, Санкт-Петербург – город с богатейшей историей, но также важно узнать, как живут и что думают люди в других местах. Поэтому я старался посмотреть остальные города: я был в Сочи и Абрау-Дюрсо и, кстати, очень удивился, увидев, что пейзажи там весной и летом похожи на мексиканские. Недавно я побывал в Мурманске, видел белые ночи. Также я стараюсь смотреть окрестности Москвы – мы с женой на велосипедах ездим и изучаем их. Для меня это все очень важно, это показывает мне то, как живет страна. Мне пока сложно назвать любимое место, потому что я не так много где был. Но у каждого места, которое я посетил, есть своя атмосфера.– А какие места в России вам бы хотелось посетить в первую очередь?– Их много. Хотелось бы поехать на восток страны – в Тюмень, Екатеринбург. Также меня пригласили посетить Камчатку. Это вообще на другом конце Земли.– Мексика считается очень интересным туристическим направлением для россиян. Ранее в МИД РФ сообщили о том, что Москва ведет переговоры о введении безвизового режима с рядом стран Латинской Америки, включая Мексику. На каком этапе сейчас эти дискуссии?– Прежде, чем ответить на этот вопрос, я хотел бы отметить, что Мексика уже больше десяти лет назад ввела возможность получения электронных виз для российских граждан. Вам нужно заполнить информацию, и система автоматически создает документ, который позволяет въехать в страну. Причем платить за него не надо. Это фактически, как если бы вам не нужна была виза. А вот мексиканцам въехать в Россию намного сложнее, визы дают строго на даты поездки, поменять ничего вы не можете.– Стороны сейчас обсуждают вопрос облегчения выдачи виз со стороны России мексиканцам?– Мы уже давно думаем, как улучшить ситуацию. Но пока по разным причинам не было возможности начать это обсуждать более детально. Сейчас сложно говорить о безвизовом режиме для россиян из-за конфликта в Украине. Мексика не может показать, что она поддерживает одну из сторон этого конфликта. Мы не хотим, чтобы наша страна теряла свой текущий статус. Мексика всегда выступает за мир и переговоры.– Есть ли какой-то прогресс в обсуждении вопроса о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Мексикой?– К сожалению, в обозримом будущем, я думаю, это будет очень сложно. Мексика открыта к возобновлению прямого авиасообщения между нашими аэропортами, но из-за логистики сделать это затруднительно. Есть, конечно, альтернативные маршруты, например, через север, но это вряд ли возможно. То есть такая возможность есть, с нами связались представители аэропорта Внуково и сказали, что можно летать через Северный полюс. Но это зависит не от мексиканского правительства, а от частных компаний. К тому же, для таких перелетов требуется дальнемагистральные самолеты. Только у крупных компаний есть такие самолеты, а их партнеры обычно в странах, которые ввели санкции против России. Конечно, есть интерес со стороны туристов. Раньше было 27 полетов каждый месяц из России в Мексику. А сейчас только непрямые полеты – через Стамбул, ОАЭ. К тому же, стоимость билетов выросла.– Есть ли у вас данные – насколько снизился турпоток из России в Мексику за последний год?– В прошлом году, с января по декабрь 2022 года, страну посетили 90 тысяч россиян. Мы можем сказать, что в первые месяцы прошлого года, январь-февраль, когда после пандемии туристы стали приезжать к нам, была тенденция к увеличению из числа. Но из-за санкций этот показатель снизился до 90 тысяч. В 2023 году уменьшение числа туристов продолжается, и согласно прогнозу, около 60 тысяч российских туристов посетит Мексику. То есть, снижение в два раза, так как на 2022 год мы прогнозировали, что будет 120 тысяч россиян, а сейчас, что будет 60 тысяч.– Ранее вы говорили о том, что Мексика готова к переговорам с Россией по вопросу внедрения карт платежной системы "Мир". Появилась ли уже какая-то конкретика по этому вопросу?– Я бы хотел кое-что пояснить: система "Мир" дает альтернативные SWIFT возможности финансовых переводов. Сейчас ее пытаются внедрить в других странах. Я бы сказал, что к сожалению, пока нет возможности для ее внедрения в Мексике в ближайшем будущем. Потому что большая часть нашей торговли, 80%, осуществляется с нашими партнерами из США. Оставшиеся 20% – это страны Европы, а также Китай и Корея. Мы в Мексике остаемся открытыми к возможности внедрения системы "Мир", учитывая, что реальность в сфере финансов меняется. Мексика адаптируется к изменениям. Поэтому в перспективе мы можем сказать, что, если будут условия для использования еще одной платежной системы, такой как система "Мир", Мексика, конечно, открыта к этому. Но в настоящий момент официального обращения от правительства РФ, чтобы это произошло, нет.– А если бы такое обращение поступило?– Если бы такое обращение было, то финансовым институтам Мексики пришлось бы изучить его. Практически в любой стране такие решения принимаются с большой осторожностью и ответственностью. Я думаю, что, если мы хотим двигаться в этом направлении, то первое, что должно произойти, – это снижение политического накала.– Какие направления экспорта в Россию наиболее интересны для Мексики? Ранее вы говорили об интересе Мехико к наращиванию экспорта текилы в Россию…– Мы говорим про текилу, потому что у российских граждан обычно Мексика ассоциируется с этим продуктом. Меня всегда спрашивают про текилу и про возможности увеличения ее экспорта сюда. Мне не нужно убеждать никого в достоинствах этого продукта, его уже знают, и это позволяет нам продавать его сюда очень легко.– На сколько вы хотите увеличить экспорт текилы из Мексики в Россию?– Я был бы рад увеличить это число на 200-300%, потому что она очень хорошо зарекомендовала себя на рынке. Но это все невыполнимо, потому что большая часть текилы уже предназначается для других рынков, в первую очередь для США. Поэтому мы заинтересованы не в крупных производителях текилы, а в тех, у кого есть плантации агавы, того, из чего делается текила, в маленьких фабриках, которые могли бы импортировать в Россию. Но есть еще и мескаль, крепкий напиток, который тоже производится из агавы. Его постепенно начинают узнавать в ресторанах России. Увеличение экспорта текилы в Россию – это самый простой путь к увеличению взаимного товарооборота. Есть и другие продукты, не такие известные тут, но мы можем их предложить. Например, ваниль. Конечно, все знают, что это такое, и она по большей части импортируется из Мадагаскара. Но ваниль изначально появилась в Мексике, история ее выращивания там насчитывает сотни лет, и она очень хорошего качества. Мы считаем, что это один из главных мексиканских продуктов, который могут оценить в России. Например, ваниль можно добавлять в шоколадные конфеты. Мы постараемся, чтобы кондитерские фабрики использовали нашу ваниль, а также ее добавляли в выпечку в ресторанах. Помимо ванили есть и много других продуктов, которые мы можем поставлять на российский рынок, и которые будут привлекательны для потребителей.– Вы уже ведете переговоры с отдельными ресторанами и предпринимателями по этому вопросу?– Ликеро-водочный завод "Кристалл" заинтересован в поставках экстракта ванили, мы сейчас изучаем с ними возможности. Они хотят его продавать, также им интересно производство, потому что они делают различные ликеры. Поэтому с ними мы рассматриваем возможность производства ванильного ликера. Это все пока на уровне идей, но это тот вид сотрудничества, которым я занимаюсь.– Какие еще другие продукты Мексика хотела бы экспортировать в Россию?– Такой важный продукт как какао. Насколько я понимаю, шоколад для конфет привозят из Бельгии, но в Бельгии нет производства какао. Производство какао ограничено в Мексике, мы уже много экспортируем в США, в Европу, и надо показать, что здесь (в России – ред.) есть интересный рынок, который может быть выгоден обеим сторонам.– Какие направления импорта из России Мехико хочет развивать в первую очередь?– Мы заинтересованы в первую очередь в удобрениях. Это необходимое условие для развития сельского хозяйства. Правительство выделяет значительные суммы на удобрения. Экспорт этого товара из России осуществлялся через определенных посредников, частных предпринимателей. Сейчас это происходит в меньшей степени или через третьи страны, но правительство Мексики хочет рассмотреть возможность закупок больших объемов удобрений для сельского хозяйства при поддержке российских властей. Это главное и самое важное для нас. Вторая сфера, интересующая нас, – это сталь для развития мексиканской промышленности.– Многие российские компании и стартапы сейчас выходят на рынок Латинской Америки, в частности, Мексики. Какие сферы в Мексике, на ваш взгляд, наиболее перспективны для иностранных инвестиций, и где российские бизнесмены могли бы найти свою нишу?– Российские предприниматели приходят на мексиканский рынок с совершенно иным видением, и это сильно обогащает обе стороны. Многие стартапы сейчас заинтересованы в проектах сфере технологий. Что может предложить Мексика стартапам? В первую очередь надо помнить, что в Мексике проживает наибольшее число испаноговорящих людей в мире. Поэтому если стартап создает продукт на испанском языке для мексиканцев, им намного проще зайти с этим продуктом на другие испаноговорящие рынки. Может, им надо будет немного адаптировать его под разные диалекты испанского. Мексиканский рынок может стать отправной точкой для стартапов для дальнейшего продвижения в остальных странах Латинской Америки и испаноговорящего мира.Также на мексиканском рынке много потенциальных клиентов, это большой рынок. Экономика Мексики сейчас стабильна и гарантирует, что инвестиции туда будут привлекательными. В какие сферы лучше инвестировать? Я думаю, во все, что связано с искусственным интеллектом. Еще одна тема – это безопасность. Например, кибербезопасность, учитывая, что в России эта сфера очень развита. Также это системы наблюдения, производство оборудования для компьютеров. Я знаю, что много стартапов хотели бы использовать системы наблюдения в сельском хозяйстве, тут большие перспективы.– Сталкиваются ли российские предприниматели с какими-то юридическими проблемами при открытии бизнеса в Мексике?– Есть определенные требования как в России, так и в Мексике для открытия бизнеса. Из-за незнания люди опасаются открывать свое дело, не хотят столкнуться с проблемами. Поэтому я бы это не назвал проблемами, надо соответствовать требованиям. Я бы посоветовал предпринимателям обратиться в посольство, мы им можем объяснить все, что требуется для открытия своего бизнеса в Мексике, так как у каждого вида бизнеса свои требования. Мы можем в этом помочь.– Заинтересованы ли какие-то мексиканские компании, не присутствовавшие до этого на российском рынке, заменить тех, кто ушел из России после 24 февраля?– Мы знаем только об одной мексиканской компании (продовольственная компания Grupo Bimbo – ред.), которая приостановила свою деятельность тут. У нас нет информации, что какая-то компания полностью закрылась в России. Если мы говорим о каких-то крупных игроках, которые хотят зайти на российский рынок, то так как они по большей части международные – у них есть партнеры в западных странах – они предпочитают не инвестировать сюда, опасаясь санкций. Они боятся, например, что если их компания начнет инвестировать в Москве или где-то еще, то их счета могут быть заморожены. Поэтому я думаю, что надо ставить на компании, которые полностью мексиканские, но они сейчас заняты только на внутреннем рынке или на рынке Южной Америки.– Сообщалось, что Мексика планирует построить новые атомные энергоблоки для своей АЭС "Лагуна Верде". Рассматривается ли возможность обращения к российскому "Росатому" в связи с этим?– Производство атомной энергии вызывает много разногласий в Мексике, это очень чувствительная тема. После строительства "Лагуна Верде" было так много споров, что правительство решило не создавать новые АЭС. Реакторы, которые стоят сейчас на "Лагуна Верде", довольно старые, они поставлены в 70-е годы. Речь шла о том, чтобы обновить их, но насколько я знаю, этот вопрос сейчас не стоит на повестке дня. К тому же в следующем году выборы, и президент поручил секретариату, чтобы они завершили все проекты текущей администрации. Поэтому сейчас сложно начинать переговоры, это скорее будет делом следующего правительства. Когда этот момент настанет, будет проведен открытый тендер, "Росатом" сможет среди остальных предприятий принять участие в нем.– Бывший посол в РФ Норма Пенсадо сообщала, что Мексика и Россия ведут переговоры о возможности производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории страны. Эта возможность еще прорабатывается?– Да, много времени уже прошло с того момента. Президент Лопес Обрадор выразил благодарность за предоставленную вакцину. Это была одна из первых вакцин, которую наша страна получила. Мексика и РФПИ обсуждали возможность производства первого компонента "Спутника V". Но по неизвестным нам причинам какое-то время между Мехико и РФПИ не было общения по этой теме. За это время уже смертность от коронавируса стала намного ниже, мы стали меньше использовать маски, Россия начала спецоперацию в Украине.Недавно возобновились переговоры, потому что нам еще не передали четыре миллиона вакцин, передали 20 миллионов вакцин. Но из-за изменения геополитической ситуации и ситуации с самой пандемией приоритеты мексиканского правительства тоже изменились. Переговоры с РФПИ были больше нацелены на прямую передачу оставшихся вакцин, чтобы Мексика могла их отдать третьим странам. Сейчас ищут варианты передачи вакцины тем странам, у которых до сих пор нет достаточного количества этой продукции.

https://ria.ru/20230405/meksika-1863235224.html

https://ria.ru/20230619/kurorty-1877721222.html

https://ria.ru/20230615/bezviz-1878457503.html

https://ria.ru/20230306/oteli-1856062497.html

https://ria.ru/20230604/sotrudnichestvo-1876029238.html

https://ria.ru/20190703/1556147358.html

https://ria.ru/20230209/posol-1850978416.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230421/meksika-1866941098.html

https://ria.ru/20230628/meksika-1880811920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, мексика, россия, эдуардо вильегас мехиас, андрес мануэль лопес обрадор, российский фонд прямых инвестиций, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", москва