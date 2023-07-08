https://ria.ru/20230708/ukraina-1882949746.html
Слуцкий прокомментировал переговоры Эрдогана и Зеленского
Слуцкий прокомментировал переговоры Эрдогана и Зеленского - РИА Новости, 08.07.2023
Слуцкий прокомментировал переговоры Эрдогана и Зеленского
Нейтральный статус Украины остался одним из требований России, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий РИА Новости. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T11:45
2023-07-08T11:45
2023-07-08T13:27
специальная военная операция на украине
в мире
турция
украина
реджеп тайип эрдоган
леонид слуцкий (политик)
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Нейтральный статус Украины остался одним из требований России, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в пятницу переговоры с Зеленским один на один в особняке Вахдеттин в Стамбуле, встреча шла более двух с половиной часов. "Нейтральный статус Украины был одним из требований, на которых настаивала российская стороны на переговорах в Стамбуле в конце марта 2022 года. Позиция эта не изменилась", - сказал он. Парламентарий также отметил, что в России внимательно следили за ходом переговоров президента Турции Реджепа Эрдогана с Зеленским, в том числе в части украинского конфликта. "Их итоги предстоит еще обсудить и анализировать после получения более детальной информации", - добавил Слуцкий.Парламентарий отметил, что какой-то опасности в переговорах Зеленского и Эрдогана для России нет."Что касается очередных переговоров Эрдогана и Зеленского, не стоит здесь искать какой-либо опасности, хотя слова турецкого лидера комплиментарные в адрес Киева, разумеется, не вызывают у нас положительных эмоций", - сказал Слуцкий.
https://ria.ru/20230703/ukraina-1881763573.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Турция, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Зеленский
Слуцкий прокомментировал переговоры Эрдогана и Зеленского
Слуцкий после встречи Эрдогана с Зеленским напомнил требование России о статусе Украины