https://ria.ru/20230708/ukraina-1882949746.html

Слуцкий прокомментировал переговоры Эрдогана и Зеленского

Слуцкий прокомментировал переговоры Эрдогана и Зеленского - РИА Новости, 08.07.2023

Слуцкий прокомментировал переговоры Эрдогана и Зеленского

Нейтральный статус Украины остался одним из требований России, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий РИА Новости. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T11:45

2023-07-08T11:45

2023-07-08T13:27

специальная военная операция на украине

в мире

турция

украина

реджеп тайип эрдоган

леонид слуцкий (политик)

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742882579_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bf1785a0374052171b7ed69c21a3a8f4.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Нейтральный статус Украины остался одним из требований России, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в пятницу переговоры с Зеленским один на один в особняке Вахдеттин в Стамбуле, встреча шла более двух с половиной часов. "Нейтральный статус Украины был одним из требований, на которых настаивала российская стороны на переговорах в Стамбуле в конце марта 2022 года. Позиция эта не изменилась", - сказал он. Парламентарий также отметил, что в России внимательно следили за ходом переговоров президента Турции Реджепа Эрдогана с Зеленским, в том числе в части украинского конфликта. "Их итоги предстоит еще обсудить и анализировать после получения более детальной информации", - добавил Слуцкий.Парламентарий отметил, что какой-то опасности в переговорах Зеленского и Эрдогана для России нет."Что касается очередных переговоров Эрдогана и Зеленского, не стоит здесь искать какой-либо опасности, хотя слова турецкого лидера комплиментарные в адрес Киева, разумеется, не вызывают у нас положительных эмоций", - сказал Слуцкий.

https://ria.ru/20230703/ukraina-1881763573.html

https://ria.ru/20230708/vstrecha-1882946562.html

турция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, украина, реджеп тайип эрдоган, леонид слуцкий (политик), владимир зеленский