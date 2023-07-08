https://ria.ru/20230708/ukraina-1882936494.html

В Германии назвали роковой просчет Зеленского

В Германии назвали роковой просчет Зеленского - РИА Новости, 08.07.2023

В Германии назвали роковой просчет Зеленского

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы уже давно заключить мирный договор с Москвой, а теперь ему остается только надеяться на участие НАТО в... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T09:15

2023-07-08T09:15

2023-07-08T15:23

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы уже давно заключить мирный договор с Москвой, а теперь ему остается только надеяться на участие НАТО в конфликте, написал в Twitter немецко-финский предприниматель, бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком."Если Зеленский не сможет втянуть НАТО в американскую прокси-войну, его дни сочтены", — заявил он.Верить пустым обещаниям поддержки со стороны США в обмен на отказ от мирного соглашения с Россией было глупой ошибкой, которая дорого обошлась Украине — очередной жертве Штатов, добавил Дотком.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что военная помощь Запада не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230707/zelenskiy-1882879107.html

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в мире, украина, германия, россия, владимир путин, владимир зеленский, нато, twitter