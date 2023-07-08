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Мексика выразила заинтересованность в росте поставок удобрений из России
Мексика выразила заинтересованность в росте поставок удобрений из России - РИА Новости, 08.07.2023
Мексика выразила заинтересованность в росте поставок удобрений из России
Мексика заинтересована в увеличении объема импорта удобрений из России, а также в поставках стали, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Эдуардо... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T09:36
2023-07-08T09:36
2023-07-08T10:11
экономика
россия
мексика
эдуардо вильегас мехиас
в мире
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мексика заинтересована в увеличении объема импорта удобрений из России, а также в поставках стали, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас. "Мы заинтересованы в первую очередь в удобрениях. Это необходимое условие для развития сельского хозяйства. Правительство выделяет значительные суммы на удобрения", - сказал дипломат агентству. Посол пояснил, что экспорт этого товара из России осуществлялся через посредников. "Сейчас это происходит в меньшей степени или через третьи страны, но правительство Мексики хочет рассмотреть возможность закупок больших объемов удобрений для сельского хозяйства при поддержке российских властей. Это главное и самое важное для нас. Вторая сфера, интересующая нас, - это сталь для развития мексиканской промышленности", - добавил он. Согласно сообщению на сайте посольства России в Мексике, которое ссылается на данные ФТС России, двусторонний товарооборот в 2022 г. составил примерно 3,8 миллиарда долларов. Президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии вручения верительных грамот весной, заявил, что Россия заинтересована в наращивании объемов торговли с Мексикой, в реализации совместных проектов в энергетике, фармацевтике, сельском хозяйстве. Читайте полный текст интервью Эдуардо Вильегаса Мехиаса >>
https://ria.ru/20230708/meksika-1882930325.html
https://ria.ru/20230405/meksika-1863235224.html
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экономика, россия, мексика, эдуардо вильегас мехиас, в мире, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Экономика, Россия, Мексика, Эдуардо Вильегас Мехиас, В мире, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Мексика выразила заинтересованность в росте поставок удобрений из России
Посол Мехиас: Мексика заинтересована в увеличении объема поставок удобрений из России