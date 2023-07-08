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Турция будет добиваться мира на Украине путем переговоров, заявил Эрдоган - РИА Новости, 08.07.2023
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00:51 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/turtsiya-1882914780.html
Турция будет добиваться мира на Украине путем переговоров, заявил Эрдоган
Турция будет добиваться мира на Украине путем переговоров, заявил Эрдоган - РИА Новости, 08.07.2023
Турция будет добиваться мира на Украине путем переговоров, заявил Эрдоган
Турция продолжит усилия для прекращения конфликта на Украине путем переговоров, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T00:51
2023-07-08T00:51
турция
украина
россия
в мире
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
владимир зеленский
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АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Турция продолжит усилия для прекращения конфликта на Украине путем переговоров, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Эрдоган в ночь на субботу провел переговоры с Владимиром Зеленским один на один в особняке Вахдеттин в Стамбуле, они продлились около 2,5 часов. Предполагалось, что на переговорах будут обсуждать ситуацию на Украине и зерновую сделку. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва очень внимательно следит за переговорами Эрдогана с Зеленским, Кремлю будет интересно узнать, о чем будет вестись речь. "Мы будем прилагать все усилия для прекращения этого конфликта путем переговорного процесса", - сказал турецкий лидер на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Стамбуле. В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что для России важно достигнуть стоящих перед ней целей, сделать это можно разными путями. Он также отметил, что российская сторона никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом, но пока никак перспектив для этого не усматривается.
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турция, украина, россия, в мире, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, владимир зеленский
Турция, Украина, Россия, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
Турция будет добиваться мира на Украине путем переговоров, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция продолжит усилия для прекращения конфликта на Украине путем переговоров

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Турция продолжит усилия для прекращения конфликта на Украине путем переговоров, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган в ночь на субботу провел переговоры с Владимиром Зеленским один на один в особняке Вахдеттин в Стамбуле, они продлились около 2,5 часов. Предполагалось, что на переговорах будут обсуждать ситуацию на Украине и зерновую сделку. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва очень внимательно следит за переговорами Эрдогана с Зеленским, Кремлю будет интересно узнать, о чем будет вестись речь.
"Мы будем прилагать все усилия для прекращения этого конфликта путем переговорного процесса", - сказал турецкий лидер на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Стамбуле.
В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что для России важно достигнуть стоящих перед ней целей, сделать это можно разными путями. Он также отметил, что российская сторона никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом, но пока никак перспектив для этого не усматривается.
Президент Турции Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Украина заслуживает членства в НАТО, считает Эрдоган
Вчера, 00:29
 
ТурцияУкраинаРоссияВ миреРеджеп Тайип ЭрдоганДмитрий ПесковВладимир Зеленский
 
 
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