https://ria.ru/20230708/tekila-1882936309.html

Мексика заявила о желании увеличить поставки текилы в Россию

Мексика заявила о желании увеличить поставки текилы в Россию - РИА Новости, 08.07.2023

Мексика заявила о желании увеличить поставки текилы в Россию

Мексика хотела бы увеличить поставки текилы в Россию, в первую очередь за счет небольших местных производителей, заявил в интервью РИА Новости посол страны в... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T09:11

2023-07-08T09:11

2023-07-08T10:10

мексика

россия

в мире

эдуардо вильегас мехиас

экономика

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мексика хотела бы увеличить поставки текилы в Россию, в первую очередь за счет небольших местных производителей, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас."Я был бы рад увеличить это число (экспорт текилы – ред.) на 200-300%, потому что она очень хорошо зарекомендовала себя на рынке. Но это все невыполнимо, потому что большая часть текилы уже предназначается для других рынков, в первую очередь для США. Поэтому мы заинтересованы не в крупных производителях текилы, а в тех, у кого есть плантации агавы, того, из чего делается текила, в маленьких фабриках, которые могли бы импортировать в Россию", - сказал дипломат агентству.Увеличение экспорта текилы в Россию - это самый простой путь к увеличению взаимного товарооборота, уверен посол.Эдуардо Вильегас Мехиас обратил внимание на еще один крепкий напиток, производимый из агавы - мескаль. По словам посла, мескаль уже постепенно начинают "узнавать" в российских ресторанах.Читайте полный текст интервью Эдуардо Вильегаса Мехиаса >>

https://ria.ru/20230708/aviasoobschenie-1882925882.html

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