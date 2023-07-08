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Мексика заявила о желании увеличить поставки текилы в Россию
Мексика заявила о желании увеличить поставки текилы в Россию - РИА Новости, 08.07.2023
Мексика заявила о желании увеличить поставки текилы в Россию
Мексика хотела бы увеличить поставки текилы в Россию, в первую очередь за счет небольших местных производителей, заявил в интервью РИА Новости посол страны в... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T09:11
2023-07-08T09:11
2023-07-08T10:10
мексика
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эдуардо вильегас мехиас
экономика
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мексика хотела бы увеличить поставки текилы в Россию, в первую очередь за счет небольших местных производителей, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас."Я был бы рад увеличить это число (экспорт текилы – ред.) на 200-300%, потому что она очень хорошо зарекомендовала себя на рынке. Но это все невыполнимо, потому что большая часть текилы уже предназначается для других рынков, в первую очередь для США. Поэтому мы заинтересованы не в крупных производителях текилы, а в тех, у кого есть плантации агавы, того, из чего делается текила, в маленьких фабриках, которые могли бы импортировать в Россию", - сказал дипломат агентству.Увеличение экспорта текилы в Россию - это самый простой путь к увеличению взаимного товарооборота, уверен посол.Эдуардо Вильегас Мехиас обратил внимание на еще один крепкий напиток, производимый из агавы - мескаль. По словам посла, мескаль уже постепенно начинают "узнавать" в российских ресторанах.Читайте полный текст интервью Эдуардо Вильегаса Мехиаса >>
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мексика, россия, в мире, эдуардо вильегас мехиас, экономика
Мексика, Россия, В мире, Эдуардо Вильегас Мехиас, Экономика
Мексика заявила о желании увеличить поставки текилы в Россию
Посол Мехиас заявил, что Мексика хотела бы увеличить поставки текилы в Россию