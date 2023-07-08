https://ria.ru/20230708/taktika-1882959653.html

В Запорожской области сообщили об изменении тактики ВСУ

В Запорожской области сообщили об изменении тактики ВСУ - РИА Новости, 08.07.2023

В Запорожской области сообщили об изменении тактики ВСУ

Украинские войска изменили тактику боевых действий на запорожской линии фронта, пытаясь атаковать небольшими группами, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T13:11

2023-07-08T13:11

2023-07-08T13:11

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Украинские войска изменили тактику боевых действий на запорожской линии фронта, пытаясь атаковать небольшими группами, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией", председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. "В последнее время украинские боевики изменили тактику боевых действий на линии фронта. Они перешли к атакам небольшими группами, и чаще всего просто пехотой, на широком участке фронта с целью захватить наши передовые позиции и там закрепиться", - сказал Рогов. По его словам, командование ВСУ осознало, что первоначальная стратегия атаки "навалом" провалилась и привела к большим потерям как личного состава, так и боевой техники. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует продолжать наступление, не считаясь с потерями, добавил Шойгу.

https://ria.ru/20230708/vsu-1882941303.html

запорожская область

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запорожская область, вооруженные силы украины, владимир рогов