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Шойгу проверил подготовку военных по управлению танками Т-90 "Прорыв"

Шойгу проверил подготовку военных по управлению танками Т-90 "Прорыв" - РИА Новости, 08.07.2023

Шойгу проверил подготовку военных по управлению танками Т-90 "Прорыв"

Министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочей поездки в Южный военный округ проверил подготовку и проведение занятий по вождению и боевым стрельбам... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T07:46

2023-07-08T07:46

2023-07-08T10:41

россия

сергей шойгу

т-90м

т-90

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочей поездки в Южный военный округ проверил подготовку и проведение занятий по вождению и боевым стрельбам танковыми экипажами Т-90М "Прорыв", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Глава российского военного ведомства проверил подготовку и проведение занятий по вождению и выполнение боевых стрельб танковыми экипажами Т-90 "Прорыв". Обучение экипажей также проводится на современных интерактивных тренажерных комплексах, позволяющих отрабатывать все элементы боевой подготовки", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, российские военнослужащие отметили высокие характеристики боевых машин, точность ведения стрельбы и простоту эксплуатации. Т-90М - глубокая модернизация основного боевого танка Т-90. Первые машины Т-90М были переданы в ВС РФ весной 2020 года, в начале 2021-го стартовало серийное производство и поставки для нужд Минобороны России. В конце мая текущего года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что для применения таких высокотехнологичных образцов техники, как танки Т-90М "Прорыв", БМП-2М с боевым модулем "Бережок", БМП-3, а также различных БПЛА подготовлено около 5 тысяч специалистов.

https://ria.ru/20230708/proverka-1882929814.html

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россия, сергей шойгу, т-90м, т-90, бмп-2м