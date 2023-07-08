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Шойгу проверил подготовку военных по управлению танками Т-90 "Прорыв" - РИА Новости, 08.07.2023
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07:46 08.07.2023 (обновлено: 10:41 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/t-90-1882929933.html
Шойгу проверил подготовку военных по управлению танками Т-90 "Прорыв"
Шойгу проверил подготовку военных по управлению танками Т-90 "Прорыв" - РИА Новости, 08.07.2023
Шойгу проверил подготовку военных по управлению танками Т-90 "Прорыв"
Министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочей поездки в Южный военный округ проверил подготовку и проведение занятий по вождению и боевым стрельбам... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T07:46
2023-07-08T10:41
россия
сергей шойгу
т-90м
т-90
бмп-2м
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочей поездки в Южный военный округ проверил подготовку и проведение занятий по вождению и боевым стрельбам танковыми экипажами Т-90М "Прорыв", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Глава российского военного ведомства проверил подготовку и проведение занятий по вождению и выполнение боевых стрельб танковыми экипажами Т-90 "Прорыв". Обучение экипажей также проводится на современных интерактивных тренажерных комплексах, позволяющих отрабатывать все элементы боевой подготовки", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, российские военнослужащие отметили высокие характеристики боевых машин, точность ведения стрельбы и простоту эксплуатации. Т-90М - глубокая модернизация основного боевого танка Т-90. Первые машины Т-90М были переданы в ВС РФ весной 2020 года, в начале 2021-го стартовало серийное производство и поставки для нужд Минобороны России. В конце мая текущего года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что для применения таких высокотехнологичных образцов техники, как танки Т-90М "Прорыв", БМП-2М с боевым модулем "Бережок", БМП-3, а также различных БПЛА подготовлено около 5 тысяч специалистов.
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россия, сергей шойгу, т-90м, т-90, бмп-2м
Россия, Сергей Шойгу, Т-90М, Т-90, БМП-2М
Шойгу проверил подготовку военных по управлению танками Т-90 "Прорыв"

Глава Минобороны Шойгу проверил подготовку военных по управлению танками Т-90 "Прорыв"

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу проводит проверку организации боевой подготовки военнослужащих на полигонах Южного военного округа
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит проверку организации боевой подготовки военнослужащих на полигонах Южного военного округа - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочей поездки в Южный военный округ проверил подготовку и проведение занятий по вождению и боевым стрельбам танковыми экипажами Т-90М "Прорыв", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Глава российского военного ведомства проверил подготовку и проведение занятий по вождению и выполнение боевых стрельб танковыми экипажами Т-90 "Прорыв". Обучение экипажей также проводится на современных интерактивных тренажерных комплексах, позволяющих отрабатывать все элементы боевой подготовки", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, российские военнослужащие отметили высокие характеристики боевых машин, точность ведения стрельбы и простоту эксплуатации.
Т-90М - глубокая модернизация основного боевого танка Т-90. Первые машины Т-90М были переданы в ВС РФ весной 2020 года, в начале 2021-го стартовало серийное производство и поставки для нужд Минобороны России. В конце мая текущего года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что для применения таких высокотехнологичных образцов техники, как танки Т-90М "Прорыв", БМП-2М с боевым модулем "Бережок", БМП-3, а также различных БПЛА подготовлено около 5 тысяч специалистов.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит проверку организации боевой подготовки военнослужащих на полигонах Южного военного округа - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Шойгу проверил подготовку новых соединений на полигонах ЮВО
Вчера, 07:45
 
РоссияСергей ШойгуТ-90МТ-90БМП-2М
 
 
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