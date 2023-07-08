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Российская ПВО сбила украинский Су-27 в ДНР
Российская ПВО сбила украинский Су-27 в ДНР - РИА Новости, 08.07.2023
Российская ПВО сбила украинский Су-27 в ДНР
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27, 17 беспилотников и 6 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T14:24
2023-07-08T14:24
2023-07-08T14:40
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
су-27
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27, 17 беспилотников и 6 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новогригоровка Донецкой народной республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.Кроме того, за минувшие сутки российская ПВО сбила 17 украинских дронов в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской и Сумской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 453 украинских военных самолета, 241 вертолет, 4938 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10582 танка и других боевых бронированных машин, 1135 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5383 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11512 единиц специальной военной автомобильной техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, су-27, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
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Российская ПВО сбила украинский Су-27 в ДНР
Минобороны России: в районе Новогригоровки в ДНР силы ПВО сбили украинский самолет Су-27