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Российская ПВО сбила украинский Су-27 в ДНР - РИА Новости, 08.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:24 08.07.2023 (обновлено: 14:40 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/spetsoperatsiya-1882968261.html
Российская ПВО сбила украинский Су-27 в ДНР
Российская ПВО сбила украинский Су-27 в ДНР - РИА Новости, 08.07.2023
Российская ПВО сбила украинский Су-27 в ДНР
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27, 17 беспилотников и 6 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T14:24
2023-07-08T14:40
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
су-27
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27, 17 беспилотников и 6 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новогригоровка Донецкой народной республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.Кроме того, за минувшие сутки российская ПВО сбила 17 украинских дронов в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской и Сумской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 453 украинских военных самолета, 241 вертолет, 4938 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10582 танка и других боевых бронированных машин, 1135 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5383 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11512 единиц специальной военной автомобильной техники.
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, су-27, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Су-27, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российская ПВО сбила украинский Су-27 в ДНР

Минобороны России: в районе Новогригоровки в ДНР силы ПВО сбили украинский самолет Су-27

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27, 17 беспилотников и 6 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новогригоровка Донецкой народной республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.
Кроме того, за минувшие сутки российская ПВО сбила 17 украинских дронов в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской и Сумской области.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 453 украинских военных самолета, 241 вертолет, 4938 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10582 танка и других боевых бронированных машин, 1135 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5383 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11512 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
7 июля, 16:25
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСу-27Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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