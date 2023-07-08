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Священник в День семьи дал совет парам, которые боятся заводить детей

Священник в День семьи дал совет парам, которые боятся заводить детей - РИА Новости, 08.07.2023

Священник в День семьи дал совет парам, которые боятся заводить детей

Если бы детей рожали только в благополучные времена, человечество бы вымерло, дети - это всегда дар Бога, а их рождение - исполнение Его воли, заявил РИА... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T04:05

2023-07-08T04:05

2023-07-08T21:51

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Если бы детей рожали только в благополучные времена, человечество бы вымерло, дети - это всегда дар Бога, а их рождение - исполнение Его воли, заявил РИА Новости глава учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов. День семьи, любви и верности отмечают в России с 2008 года. Он совпадает с днем памяти православных святых Петра и Февронии и празднуется 8 июля. Святые Петр и Феврония считаются в Русской церкви покровителями семьи и брака. Люди могут назвать разные причины из-за которых не рожают детей - отсутствие достаточных средств или жилья, но дети рождались во все времена, отметил священник. "Если бы дети рождались только в благополучные эпохи, человечество давно бы вымерло, потому что таких эпох было мало и людей, которые чувствовали бы себя защищенными от треволнений века сего, тоже. Так и теперь - времена тревожные, будущее смутно, "стабильности нет", как говорил герой советского фильма. Но это не означает, что нужно забиться в угол, плакать или глушить алкоголь", - сказал Козлов. По его словам, рождение детей естественно, а "ничто естественное в нашей жизни не отдаляет нас от Бога". "Через естественное исполнение того, что в определенном возрасте свойственно человеку, мы к Творцу приближаемся. И супружество, которое реализуется в радости чадорождения - это исполнение замысла Божия о человеке. Верующим стоит помнить, что, продляя семью в детях, заботясь о рождении и добром физическом и духовном вскармливании, мы выполняем Божиею заповедь о семье - "плодитесь и размножайтесь". А если готовим душу для вечности - тем более. Так что, какими бы ни были времена, нужно делать то, что должно", - посоветовал протоиерей. Он также привел в пример Захарию и Елисавету - родителей Иоанна Крестителя, которые смогли зачать по молитве к Богу только в пожилом возрасте. "И ранний, и поздний ребенок должен стать не каким-то обременением, а радостью принесения полноты жизни в семью. Ребенок - это всегда от Бога, всегда хорошо. Поэтому, если внутренне так к этому подходить, даже если это не соответствует нашим сегодняшним планам и иным задачам, ребенок не может быть чем-то, что противоречит Воле Божией. А чего еще должен хотеть христианин, как исполнить волю Божию в своей жизни?" - заключил собеседник агентства. Накануне праздника Патриаршая комиссия РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства призвала представителей государственной власти, экспертов и широкую общественность добиться скорейшего принятия закона, запрещающего операции по смене пола. Как сказано в обращении комиссии, "распространение, особенно среди молодежи, антисемейных идеологий: смены пола, гомосексуализма, педофилии, абортов, проповедующих ненависть к детям, презрение к родителям, семьям и пренебрежительное отношение к беременности, является угрозой национальной безопасности государства, а также угрозой миру, стабильности и процветанию всего человечества в целом". В этом году также 8 июля в городах России впервые пройдет "Парад Семьи", по словам организаторов – "в противовес пропагандируемым на Западе нетрадиционным отношениям". По данным оргкомитета, "Парад Семьи" состоится в Москве, Санкт-Петербурге, Чебоксарах, Томске, Воронеже и многих других городах России, в программе - концерты, конкурсы, проведение мастер-классов и других мероприятий. Святые супруги Петр и ФевронияИстория любви святой супружеской пары описана в древнерусской "Повести о Петре и Февронии Муромских". В Муроме, согласно повести, правил князь Павел, к жене которого постоянно являлся летающий огненный змей. Когда супруга рассказала об этом правителю, тот попросил узнать у чудища о своей судьбе. Змей поведал, что правитель умрет "от Петрова плеча и от Агрикова меча". Брат князя Петр через несколько дней после этого взялся убить чудовище. Зайдя в покои снохи, он увидел там Павла, но вместо приветствия выхватил Агриков меч и ударил его - перед ним, как выяснилось, был не брат, а змей. Его кровь, попавшая на Петра, вызвала у княжича проказу. По преданию, во сне Петру было открыто, что от проказы его исцелит дочь пчеловода Феврония - крестьянка и целительница из Рязанской земли. Петр дал обет жениться на ней после исцеления, и девушка помогла ему, но князь не сдержал слова, и болезнь вернулась. Тогда Феврония вновь вылечила князя, после чего он исполнил обещание. Унаследовав княжение от брата Павла, Петр столкнулся с тем, что бояре не признали простолюдинку Февронию княгиней и потребовали, чтобы князь оставил ее. Петр предпочел добровольно отправиться с супругой в изгнание, отплыв на лодке по реке Оке. Вскоре в Муроме началась кровавая смута, и бояре, собрав совет, призвали князя обратно. Супруги вернулись, и Феврония сумела заслужить любовь горожан. В старости Петр и Феврония приняли постриг в разных монастырях с именами Давид и Евфросиния и молили Бога о смерти в один день. Они скончались в своих кельях в один день и час - 8 июля (25 июня по старому стилю) 1228 года. Похоронить себя супруги завещали в общей гробнице, но муромцы убоялись положить монаха и монахиню вместе и похоронили их порознь. По церковному преданию, через день после похорон тела были найдены лежащими в одном гробу. Их вновь разделили, но чудо повторилось, и на этот раз люди выполнили завещание святых.

https://ria.ru/20230703/vyplata-1881957307.html

https://ria.ru/20230707/svyaschennik-1882710443.html

https://ria.ru/20230519/molitva-1872793562.html

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