https://ria.ru/20230708/sila-1882998450.html
Кириенко рассказал, в чем заключается сила России
Кириенко рассказал, в чем заключается сила России - РИА Новости, 08.07.2023
Кириенко рассказал, в чем заключается сила России
Сила России состоит в ее традициях и корнях, благодаря им она может справиться с любыми вызовами противников, заявил первый заместитель руководителя... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T17:58
2023-07-08T17:58
2023-07-08T17:58
общество
россия
псковская область
сергей кириенко
исток
печора
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ПЕЧОРЫ, 8 июл - РИА Новости. Сила России состоит в ее традициях и корнях, благодаря им она может справиться с любыми вызовами противников, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Не случайно, что форум "Истоки" происходит именно здесь, потому что это как раз земля, на которой вот этот смысл настоящих истоков, тех традиций, тех культурных и исторических ценностей, опираясь на которые Россия всегда может уверенно двигаться вперёд, может справиться с любым вызовом, который бы нам ни бросали наши противники, потому что именно в этих традициях, в этих корнях и опоре наша великая сила", - сказал Кириенко в ходе открытия форума "Истоки" в Псковской области. Историко-культурный форум "Истоки" будет проходить в городе Печоры до 23 августа. Он начался со смены "Семейные ценности", которая должна объединить молодые семьи с детьми со всей страны. В рамках смены пройдут дискуссии и лекции на темы семьи, воспитания детей, сохранения истории и семейного древа, а по итогам заезда участники разработают методические материалы по воспитанию детей в духе традиционных ценностей.
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общество, россия, псковская область, сергей кириенко, исток, печора
Общество, Россия, Псковская область, Сергей Кириенко, Исток, Печора
Кириенко рассказал, в чем заключается сила России
Первый замглавы администрации президента Кириенко: сила России — в ее традициях и корнях