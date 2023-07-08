Рейтинг@Mail.ru
Кириенко рассказал, в чем заключается сила России - РИА Новости, 08.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/sila-1882998450.html
Кириенко рассказал, в чем заключается сила России
Кириенко рассказал, в чем заключается сила России - РИА Новости, 08.07.2023
Кириенко рассказал, в чем заключается сила России
Сила России состоит в ее традициях и корнях, благодаря им она может справиться с любыми вызовами противников, заявил первый заместитель руководителя... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T17:58
2023-07-08T17:58
общество
россия
псковская область
сергей кириенко
исток
печора
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861352463_0:150:3110:1899_1920x0_80_0_0_5d67f270dc5cd8bf507db63fb0084caf.jpg
ПЕЧОРЫ, 8 июл - РИА Новости. Сила России состоит в ее традициях и корнях, благодаря им она может справиться с любыми вызовами противников, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Не случайно, что форум "Истоки" происходит именно здесь, потому что это как раз земля, на которой вот этот смысл настоящих истоков, тех традиций, тех культурных и исторических ценностей, опираясь на которые Россия всегда может уверенно двигаться вперёд, может справиться с любым вызовом, который бы нам ни бросали наши противники, потому что именно в этих традициях, в этих корнях и опоре наша великая сила", - сказал Кириенко в ходе открытия форума "Истоки" в Псковской области. Историко-культурный форум "Истоки" будет проходить в городе Печоры до 23 августа. Он начался со смены "Семейные ценности", которая должна объединить молодые семьи с детьми со всей страны. В рамках смены пройдут дискуссии и лекции на темы семьи, воспитания детей, сохранения истории и семейного древа, а по итогам заезда участники разработают методические материалы по воспитанию детей в духе традиционных ценностей.
https://ria.ru/20230527/meganom-1874563798.html
россия
псковская область
печора
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861352463_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_37acef0f2a322ec86b631aa318ad787a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, псковская область, сергей кириенко, исток, печора
Общество, Россия, Псковская область, Сергей Кириенко, Исток, Печора
Кириенко рассказал, в чем заключается сила России

Первый замглавы администрации президента Кириенко: сила России — в ее традициях и корнях

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕЧОРЫ, 8 июл - РИА Новости. Сила России состоит в ее традициях и корнях, благодаря им она может справиться с любыми вызовами противников, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«
"Не случайно, что форум "Истоки" происходит именно здесь, потому что это как раз земля, на которой вот этот смысл настоящих истоков, тех традиций, тех культурных и исторических ценностей, опираясь на которые Россия всегда может уверенно двигаться вперёд, может справиться с любым вызовом, который бы нам ни бросали наши противники, потому что именно в этих традициях, в этих корнях и опоре наша великая сила", - сказал Кириенко в ходе открытия форума "Истоки" в Псковской области.
Историко-культурный форум "Истоки" будет проходить в городе Печоры до 23 августа. Он начался со смены "Семейные ценности", которая должна объединить молодые семьи с детьми со всей страны. В рамках смены пройдут дискуссии и лекции на темы семьи, воспитания детей, сохранения истории и семейного древа, а по итогам заезда участники разработают методические материалы по воспитанию детей в духе традиционных ценностей.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
Кириенко принял участие в открытии Академии творческих индустрий
27 мая, 17:58
 
ОбществоРоссияПсковская областьСергей КириенкоИстокПечора
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала