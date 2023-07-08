https://ria.ru/20230708/shoygu-1882929692.html
Шойгу проверил отработку контрактниками в ЮВО навыков по городским боям
Шойгу проверил отработку контрактниками в ЮВО навыков по городским боям - РИА Новости, 08.07.2023
Шойгу проверил отработку контрактниками в ЮВО навыков по городским боям
Министр обороны России Сергей Шойгу лично проверил отработку на полигонах Южного военного округа (ЮВО) отработку навыков контрактниками по ведению боя в... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T07:43
2023-07-08T07:43
2023-07-08T10:41
россия
сергей шойгу
иван бувальцев
южный военный округ
безопасность
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу лично проверил отработку на полигонах Южного военного округа (ЮВО) отработку навыков контрактниками по ведению боя в различных условиях, обстановке и местности, включая городской бой, сообщили в субботу в Минобороны России. "Министр обороны РФ лично проверил отработку навыков контрактниками по ведению боевых действий в различных условиях обстановки и местности, в том числе городского боя", - сообщили в Минобороны. В свою очередь, начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев доложил министру, что при обучении особое внимание уделяется доведению военнослужащим теоретических знаний поражения военной техники противника на базе актуальных учебных методичек, подготовленных с учетом опыта спецоперации.
https://ria.ru/20230704/gosoboronzakaz-1882113773.html
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россия, сергей шойгу, иван бувальцев, южный военный округ, безопасность
Россия, Сергей Шойгу, Иван Бувальцев, Южный военный округ, Безопасность
Шойгу проверил отработку контрактниками в ЮВО навыков по городским боям
Шойгу лично проверил отработку контрактниками в ЮВО навыков по ведению боя в городе