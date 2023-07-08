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Шойгу проверил отработку контрактниками в ЮВО навыков по городским боям - РИА Новости, 08.07.2023
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07:43 08.07.2023 (обновлено: 10:41 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/shoygu-1882929692.html
Шойгу проверил отработку контрактниками в ЮВО навыков по городским боям
Шойгу проверил отработку контрактниками в ЮВО навыков по городским боям - РИА Новости, 08.07.2023
Шойгу проверил отработку контрактниками в ЮВО навыков по городским боям
Министр обороны России Сергей Шойгу лично проверил отработку на полигонах Южного военного округа (ЮВО) отработку навыков контрактниками по ведению боя в... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T07:43
2023-07-08T10:41
россия
сергей шойгу
иван бувальцев
южный военный округ
безопасность
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу лично проверил отработку на полигонах Южного военного округа (ЮВО) отработку навыков контрактниками по ведению боя в различных условиях, обстановке и местности, включая городской бой, сообщили в субботу в Минобороны России. "Министр обороны РФ лично проверил отработку навыков контрактниками по ведению боевых действий в различных условиях обстановки и местности, в том числе городского боя", - сообщили в Минобороны. В свою очередь, начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев доложил министру, что при обучении особое внимание уделяется доведению военнослужащим теоретических знаний поражения военной техники противника на базе актуальных учебных методичек, подготовленных с учетом опыта спецоперации.
https://ria.ru/20230704/gosoboronzakaz-1882113773.html
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россия, сергей шойгу, иван бувальцев, южный военный округ, безопасность
Россия, Сергей Шойгу, Иван Бувальцев, Южный военный округ, Безопасность
Шойгу проверил отработку контрактниками в ЮВО навыков по городским боям

Шойгу лично проверил отработку контрактниками в ЮВО навыков по ведению боя в городе

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу проводит проверку организации боевой подготовки военнослужащих на полигонах Южного военного округа
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит проверку организации боевой подготовки военнослужащих на полигонах Южного военного округа - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу лично проверил отработку на полигонах Южного военного округа (ЮВО) отработку навыков контрактниками по ведению боя в различных условиях, обстановке и местности, включая городской бой, сообщили в субботу в Минобороны России.
"Министр обороны РФ лично проверил отработку навыков контрактниками по ведению боевых действий в различных условиях обстановки и местности, в том числе городского боя", - сообщили в Минобороны.
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В свою очередь, начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев доложил министру, что при обучении особое внимание уделяется доведению военнослужащим теоретических знаний поражения военной техники противника на базе актуальных учебных методичек, подготовленных с учетом опыта спецоперации.
 
РоссияСергей ШойгуИван БувальцевЮжный военный округБезопасность
 
 
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