https://ria.ru/20230708/shoygu-1882929692.html

Шойгу проверил отработку контрактниками в ЮВО навыков по городским боям

Шойгу проверил отработку контрактниками в ЮВО навыков по городским боям - РИА Новости, 08.07.2023

Шойгу проверил отработку контрактниками в ЮВО навыков по городским боям

Министр обороны России Сергей Шойгу лично проверил отработку на полигонах Южного военного округа (ЮВО) отработку навыков контрактниками по ведению боя в... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T07:43

2023-07-08T07:43

2023-07-08T10:41

россия

сергей шойгу

иван бувальцев

южный военный округ

безопасность

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу лично проверил отработку на полигонах Южного военного округа (ЮВО) отработку навыков контрактниками по ведению боя в различных условиях, обстановке и местности, включая городской бой, сообщили в субботу в Минобороны России. "Министр обороны РФ лично проверил отработку навыков контрактниками по ведению боевых действий в различных условиях обстановки и местности, в том числе городского боя", - сообщили в Минобороны. В свою очередь, начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев доложил министру, что при обучении особое внимание уделяется доведению военнослужащим теоретических знаний поражения военной техники противника на базе актуальных учебных методичек, подготовленных с учетом опыта спецоперации.

https://ria.ru/20230704/gosoboronzakaz-1882113773.html

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россия, сергей шойгу, иван бувальцев, южный военный округ, безопасность