Захарова прокомментировала предложение Сербии о заседании СБ ООН по Косово
Захарова: Россия считает идею Сербии провести заседание СБ ООН по Косово своевременной
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Москва считает своевременным предложение Сербии провести заседание СБ ООН по обострению ситуации в Косово, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сайте ведомства.
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"Встревожены очередным витком эскалации насилия в сербском автономном крае Косово и Метохия. Ситуация выходит из-под контроля, налицо непосредственная угроза существованию сербского народа в Косово", - говорится в заявлении.
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"Полагаем, что инициатива президента Сербии своевременна и востребована. Разделяем высказанные им оценки текущей кризисной ситуации. Любые шаги по урегулированию в Косово, диалог заинтересованных сторон должны осуществляться в рамках международного права с опорой на резолюцию СБ ООН 1244", - отметила Захарова в заявлении.
Президент Сербии Александр Вучич ранее сообщил, что запросит встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в связи с напряженностью в Косово и Метохии, а затем срочное заседание Совбеза ООН, а также рассмотрит призыв признать всех косовоалбанских силовиков террористами. Вучич огласил запрос Белграда к членам Совбеза ООН, он включает в себя прекращение деятельности всех косовоалбанских структур, угрожающих сербам, и их демилитаризацию.
На севере Косово и Метохии свыше месяца продолжаются протесты местных сербов с требованиями к Приштине отозвать спецназ косовоалбанской полиции из населенными сербами четырех северных муниципалитетов, освободить около десяти задержанных за месяц соотечественников и отозвать албанских "мэров".
Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. При беспорядках пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих НАТО. Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.