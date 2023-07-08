https://ria.ru/20230708/serbiya-1882964161.html

Захарова прокомментировала предложение Сербии о заседании СБ ООН по Косово

Захарова прокомментировала предложение Сербии о заседании СБ ООН по Косово - РИА Новости, 08.07.2023

Захарова прокомментировала предложение Сербии о заседании СБ ООН по Косово

Москва считает своевременным предложение Сербии провести заседание СБ ООН по обострению ситуации в Косово, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T13:59

2023-07-08T13:59

2023-07-08T13:59

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мария захарова

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Москва считает своевременным предложение Сербии провести заседание СБ ООН по обострению ситуации в Косово, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сайте ведомства. "Встревожены очередным витком эскалации насилия в сербском автономном крае Косово и Метохия. Ситуация выходит из-под контроля, налицо непосредственная угроза существованию сербского народа в Косово", - говорится в заявлении. По ее словам, причина - "в проводимой косовоалбанскими "властями" политике этнических чисток, погромов, изгнания и террора против сербов" при "полном попустительстве США и ЕС". "Полагаем, что инициатива президента Сербии своевременна и востребована. Разделяем высказанные им оценки текущей кризисной ситуации. Любые шаги по урегулированию в Косово, диалог заинтересованных сторон должны осуществляться в рамках международного права с опорой на резолюцию СБ ООН 1244", - отметила Захарова в заявлении. Президент Сербии Александр Вучич ранее сообщил, что запросит встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в связи с напряженностью в Косово и Метохии, а затем срочное заседание Совбеза ООН, а также рассмотрит призыв признать всех косовоалбанских силовиков террористами. Вучич огласил запрос Белграда к членам Совбеза ООН, он включает в себя прекращение деятельности всех косовоалбанских структур, угрожающих сербам, и их демилитаризацию. На севере Косово и Метохии свыше месяца продолжаются протесты местных сербов с требованиями к Приштине отозвать спецназ косовоалбанской полиции из населенными сербами четырех северных муниципалитетов, освободить около десяти задержанных за месяц соотечественников и отозвать албанских "мэров". Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. При беспорядках пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих НАТО. Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.

https://ria.ru/20230702/vuchich-1881742565.html

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

https://ria.ru/20230601/serbiya-1875355641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, косово, мария захарова, оон, совет безопасности оон, сербия