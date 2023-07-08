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В Совфеде пообещали ответ на поставку кассетных боеприпасов Украине - РИА Новости, 08.07.2023
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01:45 08.07.2023 (обновлено: 02:18 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/senator-1882917265.html
В Совфеде пообещали ответ на поставку кассетных боеприпасов Украине
В Совфеде пообещали ответ на поставку кассетных боеприпасов Украине - РИА Новости, 08.07.2023
В Совфеде пообещали ответ на поставку кассетных боеприпасов Украине
Использование кассетных боеприпасов - это террористические методы ведения боевых действий, Россия ответит исходя из военной целесообразности, а Совфед может... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T01:45
2023-07-08T02:18
украина
россия
виктор бондарев
совет федерации рф
вооруженные силы украины
игорь конашенков
сша
константин косачев
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Использование кассетных боеприпасов - это террористические методы ведения боевых действий, Россия ответит исходя из военной целесообразности, а Совфед может обсудить ситуацию, заявил глава оборонного комитета СФ Виктор Бондарев.США объявили в пятницу, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности крупного города Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей."Кассетные бомбы запрещены международным правом (конвенцией по кассетным боеприпасами от 2008 года). Россия, как и США, не ратифицировала данную конвенцию. У США заканчиваются обычные снаряды. От применения кассетных бомб страдает мирное население", - отметил сенатор, его слова приводит пресс-служба Бондарева.По словам законодателя, это "террористические методы ведения боевых действий". "Россия ответит исходя из военной целесообразности (уничтожение складов противника с кассетными боеприпасами)", - говорится в сообщении."Защита граждан РФ является приоритетом для органов государственной власти России, и при применении кассетных бомб со стороны Украины СФ может эту тему рассмотреть", - отметил Бондарев.Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что США, решив поставлять Украине кассетные боеприпасы, расписались в неспособности Киева добиться чего-либо без этих вооружений, взяв на себя ответственность за все будущие жертвы.
https://ria.ru/20230708/dzhabarov-1882913253.html
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украина, россия, виктор бондарев, совет федерации рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков, сша, константин косачев
Украина, Россия, Виктор Бондарев, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины, Игорь Конашенков, США, Константин Косачев
В Совфеде пообещали ответ на поставку кассетных боеприпасов Украине

Бондарев назвал терроризмом поставки США кассетных снарядов Киеву и пообещал на них ответ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев на заседании Совета Федерации РФ
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Использование кассетных боеприпасов - это террористические методы ведения боевых действий, Россия ответит исходя из военной целесообразности, а Совфед может обсудить ситуацию, заявил глава оборонного комитета СФ Виктор Бондарев.
США объявили в пятницу, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности крупного города Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
Сенатор Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
После кассетного оружия США могут дать Киеву ядерное, предположил сенатор
Вчера, 00:23
"Кассетные бомбы запрещены международным правом (конвенцией по кассетным боеприпасами от 2008 года). Россия, как и США, не ратифицировала данную конвенцию. У США заканчиваются обычные снаряды. От применения кассетных бомб страдает мирное население", - отметил сенатор, его слова приводит пресс-служба Бондарева.
По словам законодателя, это "террористические методы ведения боевых действий". "Россия ответит исходя из военной целесообразности (уничтожение складов противника с кассетными боеприпасами)", - говорится в сообщении.
"Защита граждан РФ является приоритетом для органов государственной власти России, и при применении кассетных бомб со стороны Украины СФ может эту тему рассмотреть", - отметил Бондарев.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что США, решив поставлять Украине кассетные боеприпасы, расписались в неспособности Киева добиться чего-либо без этих вооружений, взяв на себя ответственность за все будущие жертвы.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Экс-аналитик разведки США назвал поставки кассетных бомб Киеву лицемерием
Вчера, 00:55
 
УкраинаРоссияВиктор БондаревСовет Федерации РФВооруженные силы УкраиныИгорь КонашенковСШАКонстантин Косачев
 
 
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