https://ria.ru/20230708/senator-1882917265.html

В Совфеде пообещали ответ на поставку кассетных боеприпасов Украине

В Совфеде пообещали ответ на поставку кассетных боеприпасов Украине - РИА Новости, 08.07.2023

В Совфеде пообещали ответ на поставку кассетных боеприпасов Украине

Использование кассетных боеприпасов - это террористические методы ведения боевых действий, Россия ответит исходя из военной целесообразности, а Совфед может... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T01:45

2023-07-08T01:45

2023-07-08T02:18

украина

россия

виктор бондарев

совет федерации рф

вооруженные силы украины

игорь конашенков

сша

константин косачев

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Использование кассетных боеприпасов - это террористические методы ведения боевых действий, Россия ответит исходя из военной целесообразности, а Совфед может обсудить ситуацию, заявил глава оборонного комитета СФ Виктор Бондарев.США объявили в пятницу, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности крупного города Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей."Кассетные бомбы запрещены международным правом (конвенцией по кассетным боеприпасами от 2008 года). Россия, как и США, не ратифицировала данную конвенцию. У США заканчиваются обычные снаряды. От применения кассетных бомб страдает мирное население", - отметил сенатор, его слова приводит пресс-служба Бондарева.По словам законодателя, это "террористические методы ведения боевых действий". "Россия ответит исходя из военной целесообразности (уничтожение складов противника с кассетными боеприпасами)", - говорится в сообщении."Защита граждан РФ является приоритетом для органов государственной власти России, и при применении кассетных бомб со стороны Украины СФ может эту тему рассмотреть", - отметил Бондарев.Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что США, решив поставлять Украине кассетные боеприпасы, расписались в неспособности Киева добиться чего-либо без этих вооружений, взяв на себя ответственность за все будущие жертвы.

https://ria.ru/20230708/dzhabarov-1882913253.html

https://ria.ru/20230708/postavki-1882915035.html

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сша

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украина, россия, виктор бондарев, совет федерации рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков, сша, константин косачев