В Совфеде пообещали ответ на поставку кассетных боеприпасов Украине
Бондарев назвал терроризмом поставки США кассетных снарядов Киеву и пообещал на них ответ
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев на заседании Совета Федерации РФ
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Использование кассетных боеприпасов - это террористические методы ведения боевых действий, Россия ответит исходя из военной целесообразности, а Совфед может обсудить ситуацию, заявил глава оборонного комитета СФ Виктор Бондарев.
США объявили в пятницу, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности крупного города Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
"Кассетные бомбы запрещены международным правом (конвенцией по кассетным боеприпасами от 2008 года). Россия, как и США, не ратифицировала данную конвенцию. У США заканчиваются обычные снаряды. От применения кассетных бомб страдает мирное население", - отметил сенатор, его слова приводит пресс-служба Бондарева.
По словам законодателя, это "террористические методы ведения боевых действий". "Россия ответит исходя из военной целесообразности (уничтожение складов противника с кассетными боеприпасами)", - говорится в сообщении.
"Защита граждан РФ является приоритетом для органов государственной власти России, и при применении кассетных бомб со стороны Украины СФ может эту тему рассмотреть", - отметил Бондарев.
Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что США, решив поставлять Украине кассетные боеприпасы, расписались в неспособности Киева добиться чего-либо без этих вооружений, взяв на себя ответственность за все будущие жертвы.
Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что США, решив поставлять Украине кассетные боеприпасы, расписались в неспособности Киева добиться чего-либо без этих вооружений, взяв на себя ответственность за все будущие жертвы.