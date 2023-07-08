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В Совфеде заявили, что зерновая сделка невозможна без учета позиции России - РИА Новости, 08.07.2023
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12:08 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/sdelka-1882952884.html
В Совфеде заявили, что зерновая сделка невозможна без учета позиции России
В Совфеде заявили, что зерновая сделка невозможна без учета позиции России - РИА Новости, 08.07.2023
В Совфеде заявили, что зерновая сделка невозможна без учета позиции России
Зерновая сделка невозможна без учета позиции России, заявил в своем Telegram-канале первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T12:08
2023-07-08T12:08
россия
турция
одесса
владимир зеленский
владимир джабаров
реджеп тайип эрдоган
в мире
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Зерновая сделка невозможна без учета позиции России, заявил в своем Telegram-канале первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров. "Зеленский явно горячится. Без позиции России вывоз украинского зерна из портов Одессы и Николаева видится невозможным", - считает он. Сенатор отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "рассчитывает на переговоры с Россией на эту тему". "Однако, если верить некоторым зарубежным СМИ, на встрече с Зеленским господин Эрдоган допустил антироссийские высказывания. Надеемся, что это не так. Иначе трудно рассчитывать на дальнейший прогресс в российско-турецких отношениях", - заключил Джабаров. Владимир Зеленский, комментируя зерновую сделку на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле, заявил, что должны быть "разные коридоры". Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в июне заявлял, что Россия ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия "тех договоренностей, которые не выполняются". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также говорил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как ее часть, касающаяся России, не выполнена. ООН ранее призвала снять все препятствия для продления действия черноморской инициативы Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к Swift, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти–Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.
https://ria.ru/20230708/sdelka-1882917110.html
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россия, турция, одесса, владимир зеленский, владимир джабаров, реджеп тайип эрдоган, в мире
Россия, Турция, Одесса, Владимир Зеленский, Владимир Джабаров, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
В Совфеде заявили, что зерновая сделка невозможна без учета позиции России

Сенатор Джабаров заявил, что зерновая сделка невозможна без учета позиции России

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна
Выгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Зерновая сделка невозможна без учета позиции России, заявил в своем Telegram-канале первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.
«
"Зеленский явно горячится. Без позиции России вывоз украинского зерна из портов Одессы и Николаева видится невозможным", - считает он.
Сенатор отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "рассчитывает на переговоры с Россией на эту тему".
«
"Однако, если верить некоторым зарубежным СМИ, на встрече с Зеленским господин Эрдоган допустил антироссийские высказывания. Надеемся, что это не так. Иначе трудно рассчитывать на дальнейший прогресс в российско-турецких отношениях", - заключил Джабаров.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Зеленский захотел видеть "разные коридоры" по зерновой сделке
Вчера, 01:41
Владимир Зеленский, комментируя зерновую сделку на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле, заявил, что должны быть "разные коридоры".
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в июне заявлял, что Россия ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия "тех договоренностей, которые не выполняются". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также говорил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как ее часть, касающаяся России, не выполнена. ООН ранее призвала снять все препятствия для продления действия черноморской инициативы
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к Swift, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти–Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
В Кремле рассказали о ситуации с зерновой сделкой
5 июля, 12:42
 
РоссияТурцияОдессаВладимир ЗеленскийВладимир ДжабаровРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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