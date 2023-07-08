https://ria.ru/20230708/sdelka-1882917110.html

Зеленский захотел видеть "разные коридоры" по зерновой сделке

Зеленский захотел видеть "разные коридоры" по зерновой сделке - РИА Новости, 08.07.2023

Зеленский захотел видеть "разные коридоры" по зерновой сделке

Владимир Зеленский, комментируя зерновую сделку, заявил, что должны быть "разные коридоры". РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T01:41

2023-07-08T01:41

2023-07-08T10:25

россия

черное море

турция

владимир зеленский

реджеп тайип эрдоган

оон

россельхозбанк

swift

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский, комментируя зерновую сделку, заявил, что должны быть "разные коридоры". "Мы все независимые страны. У нас есть на сегодняшний день этот зерновой коридор, он существует не свободный, а именно такой — структурированный и сложный из-за того, что Россия блокирует Черное море. Я считаю, что должны быть разные коридоры", — сказал Зеленский на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.Замглавы МИД России Сергей Вершинин в июне заявлял, что Россия ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия "тех договоренностей, которые не выполняются". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также говорил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как ее часть, касающаяся России, не выполнена. ООН ранее призвала снять все препятствия для продления действия черноморской инициативы Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент России Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива служит составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года, предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к Swift, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.

https://ria.ru/20230708/erdogan-1882913376.html

россия

черное море

турция

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россия, черное море, турция, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, оон, россельхозбанк, swift, дмитрий песков, экономика