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Зеленский захотел видеть "разные коридоры" по зерновой сделке - РИА Новости, 08.07.2023
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01:41 08.07.2023 (обновлено: 10:25 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/sdelka-1882917110.html
Зеленский захотел видеть "разные коридоры" по зерновой сделке
Зеленский захотел видеть "разные коридоры" по зерновой сделке - РИА Новости, 08.07.2023
Зеленский захотел видеть "разные коридоры" по зерновой сделке
Владимир Зеленский, комментируя зерновую сделку, заявил, что должны быть "разные коридоры". РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T01:41
2023-07-08T10:25
россия
черное море
турция
владимир зеленский
реджеп тайип эрдоган
оон
россельхозбанк
swift
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский, комментируя зерновую сделку, заявил, что должны быть "разные коридоры". &quot;Мы все независимые страны. У нас есть на сегодняшний день этот зерновой коридор, он существует не свободный, а именно такой — структурированный и сложный из-за того, что Россия блокирует Черное море. Я считаю, что должны быть разные коридоры&quot;, — сказал Зеленский на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.Замглавы МИД России Сергей Вершинин в июне заявлял, что Россия ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия "тех договоренностей, которые не выполняются". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также говорил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как ее часть, касающаяся России, не выполнена. ООН ранее призвала снять все препятствия для продления действия черноморской инициативы Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент России Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива служит составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года, предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к Swift, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.
https://ria.ru/20230708/erdogan-1882913376.html
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россия, черное море, турция, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, оон, россельхозбанк, swift, дмитрий песков, экономика
Россия, Черное море, Турция, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН, Россельхозбанк, SWIFT, Дмитрий Песков, Экономика
Зеленский захотел видеть "разные коридоры" по зерновой сделке

Зеленский, комментируя зерновую сделку, заявил, что должны быть "разные коридоры"

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский, комментируя зерновую сделку, заявил, что должны быть "разные коридоры".
«

"Мы все независимые страны. У нас есть на сегодняшний день этот зерновой коридор, он существует не свободный, а именно такой — структурированный и сложный из-за того, что Россия блокирует Черное море. Я считаю, что должны быть разные коридоры", — сказал Зеленский на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин в июне заявлял, что Россия ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия "тех договоренностей, которые не выполняются". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также говорил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как ее часть, касающаяся России, не выполнена. ООН ранее призвала снять все препятствия для продления действия черноморской инициативы
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент России Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива служит составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года, предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к Swift, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.
Рабочие загружают зерно в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Эрдоган выразил надежду на продление зерновой сделки
Вчера, 00:24
 
РоссияЧерное мореТурцияВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип ЭрдоганООНРоссельхозбанкSWIFTДмитрий ПесковЭкономика
 
 
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