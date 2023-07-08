https://ria.ru/20230708/sdelka-1882914921.html

Эрдоган рассчитывает на переговоры с Путиным по зерновой сделке

Эрдоган рассчитывает на переговоры с Путиным по зерновой сделке - РИА Новости, 08.07.2023

Эрдоган рассчитывает на переговоры с Путиным по зерновой сделке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Владимиром Путиным по зерновой сделке как по телефону, так и очно. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T00:53

2023-07-08T00:53

2023-07-08T00:53

турция

стамбул

владимир путин

владимир зеленский

реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 8 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Владимиром Путиным по зерновой сделке как по телефону, так и очно. "Мы продолжаем наши усилия по зерновому коридору, продолжим. Думаем, насколько можем продлить сделку после 17 июля. Ожидаем, чтобы она (сделка) продлевалась минимум раз в три месяца, а в целом продлить механизм на два года. Рассчитываем обсудить вопрос с уважаемым господином Путиным как по телефонной дипломатии, так и очно. Это один из основных вопросов нашей повестки", - сказал Эрдоган на пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Эрдоган провел в ночь на субботу переговоры с Владимиром Зеленским в особняке Вахдеттин в Стамбуле, встреча шла более 2,5 часов.

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турция

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турция, стамбул, владимир путин, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган