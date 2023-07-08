Зеленский пригласил Турцию на украинский "глобальный саммит мира"
Зеленский пригласил Турцию на "глобальный саммит мира", который готовит Украина
Флаги Турции. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский пригласил Турцию на так называемый "глобальный саммит мира", который готовит Украина.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в пятницу переговоры с Зеленским один на один в особняке Вахдеттин в Стамбуле, встреча шла более 2,5 часов.
"Я благодарен Турции за поддержку формулы мира, которую я представил в прошлом году. Мы активно работаем над реализацией пунктов формулы, готовим глобальный саммит мира. И очень важно, чтобы Турция была среди лидеров и в такой работе", - сказал Зеленский на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев хотел бы провести так называемый "глобальный саммит мира" на Украине. До этого Зеленский подтвердил, что идет организация саммита, на котором будет обсуждаться предложенный им мирный план. Киев хочет, чтобы участие во встрече приняли как можно больше стран.
В начале июня источник РИА Новости в Москве отмечал, что так называемый мирный саммит, который пытается созвать Зеленский, имеет так же мало общего с мирным урегулированием, как и его "формула мира", все, кто согласится участвовать в нем, автоматически выступят сторонниками продолжения вооруженного противостояния.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.