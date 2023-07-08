Рейтинг@Mail.ru
Зеленский пригласил Турцию на украинский "глобальный саммит мира" - РИА Новости, 08.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:25 08.07.2023 (обновлено: 01:27 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/sammit-1882916497.html
Зеленский пригласил Турцию на украинский "глобальный саммит мира"
Зеленский пригласил Турцию на украинский "глобальный саммит мира" - РИА Новости, 08.07.2023
Зеленский пригласил Турцию на украинский "глобальный саммит мира"
Владимир Зеленский пригласил Турцию на так называемый "глобальный саммит мира", который готовит Украина. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T01:25
2023-07-08T01:27
турция
украина
киев
в мире
владимир зеленский
андрей ермак
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148218/04/1482180480_0:182:1366:950_1920x0_80_0_0_433a194e348a54af1a384c3961dbe5f5.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский пригласил Турцию на так называемый "глобальный саммит мира", который готовит Украина. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в пятницу переговоры с Зеленским один на один в особняке Вахдеттин в Стамбуле, встреча шла более 2,5 часов."Я благодарен Турции за поддержку формулы мира, которую я представил в прошлом году. Мы активно работаем над реализацией пунктов формулы, готовим глобальный саммит мира. И очень важно, чтобы Турция была среди лидеров и в такой работе", - сказал Зеленский на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле. Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев хотел бы провести так называемый "глобальный саммит мира" на Украине. До этого Зеленский подтвердил, что идет организация саммита, на котором будет обсуждаться предложенный им мирный план. Киев хочет, чтобы участие во встрече приняли как можно больше стран. В начале июня источник РИА Новости в Москве отмечал, что так называемый мирный саммит, который пытается созвать Зеленский, имеет так же мало общего с мирным урегулированием, как и его "формула мира", все, кто согласится участвовать в нем, автоматически выступят сторонниками продолжения вооруженного противостояния. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230708/nato-1882913592.html
https://ria.ru/20230708/vizit-1882914125.html
турция
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148218/04/1482180480_0:54:1366:1078_1920x0_80_0_0_29856dab55d507bab6666c8db7e6bc3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, украина, киев, в мире, владимир зеленский, андрей ермак, реджеп тайип эрдоган
Турция, Украина, Киев, В мире, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Реджеп Тайип Эрдоган
Зеленский пригласил Турцию на украинский "глобальный саммит мира"

Зеленский пригласил Турцию на "глобальный саммит мира", который готовит Украина

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкФлаги Турции
Флаги Турции - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Флаги Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский пригласил Турцию на так называемый "глобальный саммит мира", который готовит Украина.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в пятницу переговоры с Зеленским один на один в особняке Вахдеттин в Стамбуле, встреча шла более 2,5 часов.
Президент Турции Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Украина заслуживает членства в НАТО, считает Эрдоган
Вчера, 00:29
"Я благодарен Турции за поддержку формулы мира, которую я представил в прошлом году. Мы активно работаем над реализацией пунктов формулы, готовим глобальный саммит мира. И очень важно, чтобы Турция была среди лидеров и в такой работе", - сказал Зеленский на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев хотел бы провести так называемый "глобальный саммит мира" на Украине. До этого Зеленский подтвердил, что идет организация саммита, на котором будет обсуждаться предложенный им мирный план. Киев хочет, чтобы участие во встрече приняли как можно больше стран.
В начале июня источник РИА Новости в Москве отмечал, что так называемый мирный саммит, который пытается созвать Зеленский, имеет так же мало общего с мирным урегулированием, как и его "формула мира", все, кто согласится участвовать в нем, автоматически выступят сторонниками продолжения вооруженного противостояния.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Эрдоган рассчитывает на визит Путина в Турцию в августе
Вчера, 00:47
 
ТурцияУкраинаКиевВ миреВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала