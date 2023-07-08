https://ria.ru/20230708/sammit-1882916497.html

Зеленский пригласил Турцию на украинский "глобальный саммит мира"

Зеленский пригласил Турцию на украинский "глобальный саммит мира" - РИА Новости, 08.07.2023

Зеленский пригласил Турцию на украинский "глобальный саммит мира"

Владимир Зеленский пригласил Турцию на так называемый "глобальный саммит мира", который готовит Украина. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T01:25

2023-07-08T01:25

2023-07-08T01:27

турция

украина

киев

в мире

владимир зеленский

андрей ермак

реджеп тайип эрдоган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148218/04/1482180480_0:182:1366:950_1920x0_80_0_0_433a194e348a54af1a384c3961dbe5f5.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский пригласил Турцию на так называемый "глобальный саммит мира", который готовит Украина. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в пятницу переговоры с Зеленским один на один в особняке Вахдеттин в Стамбуле, встреча шла более 2,5 часов."Я благодарен Турции за поддержку формулы мира, которую я представил в прошлом году. Мы активно работаем над реализацией пунктов формулы, готовим глобальный саммит мира. И очень важно, чтобы Турция была среди лидеров и в такой работе", - сказал Зеленский на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле. Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев хотел бы провести так называемый "глобальный саммит мира" на Украине. До этого Зеленский подтвердил, что идет организация саммита, на котором будет обсуждаться предложенный им мирный план. Киев хочет, чтобы участие во встрече приняли как можно больше стран. В начале июня источник РИА Новости в Москве отмечал, что так называемый мирный саммит, который пытается созвать Зеленский, имеет так же мало общего с мирным урегулированием, как и его "формула мира", все, кто согласится участвовать в нем, автоматически выступят сторонниками продолжения вооруженного противостояния. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230708/nato-1882913592.html

https://ria.ru/20230708/vizit-1882914125.html

турция

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, украина, киев, в мире, владимир зеленский, андрей ермак, реджеп тайип эрдоган