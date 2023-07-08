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Путин пока не планирует разговор с Эрдоганом, заявили в Кремле - РИА Новости, 08.07.2023
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15:13 08.07.2023 (обновлено: 15:19 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/razgovor-1882975007.html
Путин пока не планирует разговор с Эрдоганом, заявили в Кремле
Путин пока не планирует разговор с Эрдоганом, заявили в Кремле - РИА Новости, 08.07.2023
Путин пока не планирует разговор с Эрдоганом, заявили в Кремле
В графике президента РФ Владимира Путина пока нет телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдогана, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T15:13
2023-07-08T15:19
политика
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
зерновая сделка
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина пока нет телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдогана, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Накануне Эрдоган провёл встречу в Стамбуле с Владимиром Зеленским. На переговорах стороны обсудили вопросы урегулирования ситуации на Украине, зерновую сделку и возможность вступления Киева в НАТО."Пока нет", – сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах российского лидера телефонный разговор с Эрдоганом.Ранее турецкий лидер заявил, что планирует в течение ближайших двух месяцев встретиться с Путиным. Песков сообщил РИА Новости, что пока определенности по встречи нет.
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политика, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, зерновая сделка
Политика, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков, Зерновая сделка
Путин пока не планирует разговор с Эрдоганом, заявили в Кремле

Песков: у Путина в планах пока нет телефонного разговора с Эрдоганом

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля
Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина пока нет телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдогана, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Накануне Эрдоган провёл встречу в Стамбуле с Владимиром Зеленским. На переговорах стороны обсудили вопросы урегулирования ситуации на Украине, зерновую сделку и возможность вступления Киева в НАТО.
"Пока нет", – сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах российского лидера телефонный разговор с Эрдоганом.
Ранее турецкий лидер заявил, что планирует в течение ближайших двух месяцев встретиться с Путиным. Песков сообщил РИА Новости, что пока определенности по встречи нет.
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ПолитикаВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганДмитрий ПесковЗерновая сделка
 
 
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