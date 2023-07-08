https://ria.ru/20230708/razgovor-1882975007.html

Путин пока не планирует разговор с Эрдоганом, заявили в Кремле

Путин пока не планирует разговор с Эрдоганом, заявили в Кремле - РИА Новости, 08.07.2023

Путин пока не планирует разговор с Эрдоганом, заявили в Кремле

В графике президента РФ Владимира Путина пока нет телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдогана, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T15:13

2023-07-08T15:13

2023-07-08T15:19

политика

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

дмитрий песков

зерновая сделка

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина пока нет телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдогана, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Накануне Эрдоган провёл встречу в Стамбуле с Владимиром Зеленским. На переговорах стороны обсудили вопросы урегулирования ситуации на Украине, зерновую сделку и возможность вступления Киева в НАТО."Пока нет", – сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах российского лидера телефонный разговор с Эрдоганом.Ранее турецкий лидер заявил, что планирует в течение ближайших двух месяцев встретиться с Путиным. Песков сообщил РИА Новости, что пока определенности по встречи нет.

https://ria.ru/20230708/zayavlenie-1882974595.html

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политика, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, зерновая сделка