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Шойгу проверил подготовку новых соединений на полигонах ЮВО

Шойгу проверил подготовку новых соединений на полигонах ЮВО - РИА Новости, 08.07.2023

Шойгу проверил подготовку новых соединений на полигонах ЮВО

Министр обороны Сергей Шойгу проверил на полигонах Южного военного округа организацию подготовки контрактников из вновь формируемых соединений, сообщили в... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T07:45

2023-07-08T07:45

2023-07-08T14:43

сергей шойгу

россия

безопасность

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу проверил на полигонах Южного военного округа организацию подготовки контрактников из вновь формируемых соединений, сообщили в пресс-службе министерства. "Глава российского военного ведомства проверил подготовку и проведение занятий по вождению и выполнение боевых стрельб танковыми экипажами Т-90 "Прорыв". Обучение экипажей также проводится на современных интерактивных тренажерных комплексах, позволяющих отрабатывать все элементы боевой подготовки", — говорится в релизе.Бойцы отметили высокие характеристики машин, точность ведения стрельбы и простоту эксплуатации.Как пояснили в Минобороны, на полигонах проводятся практические занятия по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке, вождению боевой и специальной техники, а также по связи. Курс занимает 38 дней.Представители командования Южного военного округа доложили Шойгу, что все занятия проводятся под руководством офицеров — участников специальной военной операции. Сейчас на полигоне одновременно готовят мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения."Министр обороны лично проверил отработку контрактниками навыков по ведению боевых действий в различных условиях обстановки, в том числе в условиях городского боя", — добавили в военном ведомстве. Там подчеркнули, что все занятия проводятся на новой технике и в современной экипировке. Обучающиеся выполняют стрельбы из различных видов оружия, отрабатывают элементы защиты от огневого воздействия и навыки поражения западных вооружений.По словам начальника Главного управления боевой подготовки вооруженных сил генерал-полковника Ивана Бувальцева, особое внимание уделяется теоретическим знаниям поражения военной техники противника на основе актуальных учебно-методических документов и памяток, подготовленных с учетом опыта специальной военной операции.В течение двух недель контрактники проходили одиночную подготовку, а сейчас проводится боевое слаживание. Затем военнослужащих направят в районы предназначения, где боевое слаживание продолжится в составе воинских частей.

https://ria.ru/20230701/razvedchiki-1881601655.html

https://ria.ru/20230708/tank-1882924132.html

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сергей шойгу, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф