ВСУ оставили позиции в районе села Пятихатки Запорожской области
Рогов: украинские войска оставили позиции в районе села Пятихатки Запорожской области
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Украинские войска оставили позиции в районе села Пятихатки Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Накануне Рогов отмечал, что российская армия пошла в контратаку в районе Пятихатки, выбивая противника с окраин северной части населенного пункта. Само село находится под контролем российских военных, но противник из позиций, расположенных неподалеку, неоднократно пытался захватить село Жеребянки, откуда открывается оперативный выход на города Васильевка, Энергодар и Токмак.
"Противник полностью оставил свои позиции в районе села Пятихатки. Причем вышли внезапно", - сказал Рогов.
По его мнению, причиной отступления может быть ротация или перегруппировка для удара в другом направлении. "Зачем они оставили позиции, покажет время, но у них были очень большие потери", - подчеркнул Рогов.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует продолжать наступление, не считаясь с потерями, добавил Шойгу.