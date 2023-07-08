https://ria.ru/20230708/pozhar-1883016913.html

В Волгоградской области возник пожар на территории производства

В Волгоградской области возник пожар на территории производства - РИА Новости, 08.07.2023

В Волгоградской области возник пожар на территории производства

Сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар на 1000 "квадратов" на производстве в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T20:44

2023-07-08T20:44

2023-07-08T20:45

происшествия

волгоградская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар на 1000 "квадратов" на производстве в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "В 19.39 (мск) поступило сообщение о пожаре по адресу Волгоградская область, Волжский городской округ, улица Портовая, дом 16/7, строение 1. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание на территории производственного здания на площади 1000 квадратных метров", - рассказал собеседник агентства. Предварительно пострадавших нет. Для тушения пожара задействовали более 30 человек и 11 единиц техники.

https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html

волгоградская область

россия

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происшествия, волгоградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)