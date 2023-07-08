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В Волгоградской области возник пожар на территории производства - РИА Новости, 08.07.2023
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20:44 08.07.2023 (обновлено: 20:45 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/pozhar-1883016913.html
В Волгоградской области возник пожар на территории производства
В Волгоградской области возник пожар на территории производства - РИА Новости, 08.07.2023
В Волгоградской области возник пожар на территории производства
Сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар на 1000 "квадратов" на производстве в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T20:44
2023-07-08T20:45
происшествия
волгоградская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар на 1000 "квадратов" на производстве в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "В 19.39 (мск) поступило сообщение о пожаре по адресу Волгоградская область, Волжский городской округ, улица Портовая, дом 16/7, строение 1. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание на территории производственного здания на площади 1000 квадратных метров", - рассказал собеседник агентства. Предварительно пострадавших нет. Для тушения пожара задействовали более 30 человек и 11 единиц техники.
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происшествия, волгоградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоградская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгоградской области возник пожар на территории производства

В Волгоградской области МЧС тушит пожар на производстве на площади тысячи "квадратов"

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС
Сотрудник пожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудник пожарной службы МЧС. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар на 1000 "квадратов" на производстве в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В 19.39 (мск) поступило сообщение о пожаре по адресу Волгоградская область, Волжский городской округ, улица Портовая, дом 16/7, строение 1. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание на территории производственного здания на площади 1000 квадратных метров", - рассказал собеседник агентства.
Предварительно пострадавших нет. Для тушения пожара задействовали более 30 человек и 11 единиц техники.
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ПроисшествияВолгоградская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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