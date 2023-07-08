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Эрдоган сообщил о переговорах по обмену пленными между Москвой и Киевом
Эрдоган сообщил о переговорах по обмену пленными между Москвой и Киевом - РИА Новости, 08.07.2023
Эрдоган сообщил о переговорах по обмену пленными между Москвой и Киевом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет переговоры с Москвой и Киевом по вопросу нового обмена военнопленными. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T01:06
2023-07-08T01:06
2023-07-08T01:07
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СТАМБУЛ, 8 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет переговоры с Москвой и Киевом по вопросу нового обмена военнопленными. Эрдоган провел в ночь на субботу переговоры с Владимиром Зеленским в Стамбуле. "По теме обмена военнопленными. Сегодня мы на встрече с господином Зеленским выслушали украинскую сторону, ведем также переговоры с российской стороной. Я обсуждал эту тему с господином (президентом России Владимиром) Путиным, будет шанс обсудить ее лично во время его визита в Турцию, а также по телефону. Это одна из приоритетных тем на повестке. Мы надеемся на результат этой работы в ближайшее время", - сказал Эрдоган на пресс-конференции.
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москва, киев, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, в мире
Москва, Киев, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский, В мире
Эрдоган сообщил о переговорах по обмену пленными между Москвой и Киевом
Эрдоган заявил, что Анкара ведет переговоры с Москвой и Киевом по новому обмену пленными