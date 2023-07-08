https://ria.ru/20230708/otravlenie-1882989142.html

Роспотребнадзор уточнил причину отравления детей на Урале

Роспотребнадзор уточнил причину отравления детей на Урале - РИА Новости, 08.07.2023

Роспотребнадзор уточнил причину отравления детей на Урале

Причиной отравления детей в Первоуральске в Свердловской области стали не напитки, а интоксикация от выпитого алкоголя, на данный момент всех пострадавших... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T16:37

2023-07-08T16:37

2023-07-08T16:37

происшествия

свердловская область

первоуральск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Причиной отравления детей в Первоуральске в Свердловской области стали не напитки, а интоксикация от выпитого алкоголя, на данный момент всех пострадавших выписали из больницы, сообщила в Telegram-канале пресс-служба управления Роспотребнадзора в субботу. "Причиной отравления стали не напитки, а интоксикация в результате попадания спиртосодержащей продукции в детский организм. На сегодняшний день все пострадавшие выписаны из больницы", – говорится в сообщении. Уточняется, что ведомством было проведено исследование алкоголя, который употребляли несовершеннолетние – получены удовлетворительные результаты по показателям безопасности. Было выявлено только одно несоответствие: в пивном напитке обнаружен незаявленный в составе краситель, ведется разбирательство с изготовителем, отметили в управлении. По данным прокуратуры Свердловской области, в четверг группа подростков 2009 и 2010 годов рождения в поселке Пильная Первоуральска на берегу пруда распивала спиртные напитки, которые по их просьбе приобрела для них 20-летняя знакомая. Из-за отравления алкоголем десять подростков были госпитализированы, у семерых в анализах – этанол в различной концентрации. Сотрудники полиции установили девушку, которая купила несовершеннолетним 27 бутылок пива, три бутылки водки, по бутылке коньяка и ликера и на закуску – пачку печенья. По словам начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, в отношении родителей подростков планируется возбудить административные дела о ненадлежащем воспитании. Девушке, которая напоила детей, грозит административное дело о вовлечении несовершеннолетних в употребление алкоголя.

https://ria.ru/20230707/otravlenie-1882725584.html

свердловская область

первоуральск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, свердловская область, первоуральск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)