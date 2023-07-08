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Эрдоган: Турция не дала возможность желающим испортить отношения с Россией
Эрдоган: Турция не дала возможность желающим испортить отношения с Россией - РИА Новости, 08.07.2023
Эрдоган: Турция не дала возможность желающим испортить отношения с Россией
Турция всегда придерживалась сбалансированной политики и не позволила желающим испортить ее отношения с Россией, заявил президент республики Реджеп Тайип... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T16:45
2023-07-08T16:45
2023-07-08T22:22
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АНКАРА, 8 июл — РИА Новости. Турция всегда придерживалась сбалансированной политики и не позволила желающим испортить ее отношения с Россией, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Байбурте."Мы с первого дня придерживались сбалансированной политики. Военное лобби, используя оппозицию, пыталось бросить нас в огонь. Мы не дали этому случиться. Укрепляя отношения с Украиной, мы не дали возможность испортить отношения с Россией. <…> С господином Путиным поддерживаем тесный диалог", — сказал глава государства.Он также повторил, что ожидает президента России с визитом в Турцию в августе.Накануне Эрдоган провел переговоры с Владимиром Зеленским в Стамбуле. После этого он отметил, что рассчитывает на очную встречу с Путиным в ближайшие месяц-два.
https://ria.ru/20230606/turtsiya-1876327839.html
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В мире, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский, Украина
Эрдоган: Турция не дала возможность желающим испортить отношения с Россией
Эрдоган заявил, что Турция не дала возможность желающим испортить отношения с Россией