https://ria.ru/20230708/otnosheniya-1882989861.html

Эрдоган: Турция не дала возможность желающим испортить отношения с Россией

Эрдоган: Турция не дала возможность желающим испортить отношения с Россией - РИА Новости, 08.07.2023

Эрдоган: Турция не дала возможность желающим испортить отношения с Россией

Турция всегда придерживалась сбалансированной политики и не позволила желающим испортить ее отношения с Россией, заявил президент республики Реджеп Тайип... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T16:45

2023-07-08T16:45

2023-07-08T22:22

в мире

россия

турция

реджеп тайип эрдоган

владимир зеленский

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874782539_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_04475e7ee13bc93b996a0ffb7a702e00.jpg

АНКАРА, 8 июл — РИА Новости. Турция всегда придерживалась сбалансированной политики и не позволила желающим испортить ее отношения с Россией, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Байбурте."Мы с первого дня придерживались сбалансированной политики. Военное лобби, используя оппозицию, пыталось бросить нас в огонь. Мы не дали этому случиться. Укрепляя отношения с Украиной, мы не дали возможность испортить отношения с Россией. <…> С господином Путиным поддерживаем тесный диалог", — сказал глава государства.Он также повторил, что ожидает президента России с визитом в Турцию в августе.Накануне Эрдоган провел переговоры с Владимиром Зеленским в Стамбуле. После этого он отметил, что рассчитывает на очную встречу с Путиным в ближайшие месяц-два.

https://ria.ru/20230606/turtsiya-1876327839.html

россия

турция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, украина