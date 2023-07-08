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Самую юную последовательницу Чарльза Мэнсона освободят досрочно

Самую юную последовательницу Чарльза Мэнсона освободят досрочно - РИА Новости, 08.07.2023

Самую юную последовательницу Чарльза Мэнсона освободят досрочно

Самая юная последовательница серийного убийцы и лидера культа Чарльза Мэнсона Лесли Ван Хаутен, участвовавшая в убийствах по его указанию в 1969 году, будет в... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T16:16

2023-07-08T16:16

2023-07-08T16:16

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Самая юная последовательница серийного убийцы и лидера культа Чарльза Мэнсона Лесли Ван Хаутен, участвовавшая в убийствах по его указанию в 1969 году, будет в скором времени досрочно освобождена, передает телеканал NBC News со ссылкой на ее адвоката. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что, согласно постановлению апелляционного суда Калифорнии, Лесли Ван Хаутен должна быть освобождена из тюрьмы досрочно. Данное постановление отменило предыдущее решение губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. В 2022 году Ассошиэйтед Пресс передавало, что Ньюсом заблокировал условно-досрочное освобождение Лесли Ван Хаутен. По мнению адвоката осужденной, он сделал это, потому что беспокоился за "свое политическое будущее". "Она очень рада", - заявила адвокат Нэнси Тетро. В мае апелляционный суд постановил, что Ван Хаутен имеет право на условно-досрочное освобождение, отменив решение губернатора Ньюсома об отказе в УДО. Как сообщает телеканал NBC News, Лесли освободят через несколько недель, так как в пятницу губернатор Калифорнии заявил, что не будет оспаривать решение суда в Верховном суде штата. При этом он выразил сожаление по поводу постановления апелляционного суда. "Губернатор разочарован решением апелляционного суда освободить Ван Хаутен, однако не будет предпринимать дальнейших действий, поскольку усилия по дальнейшему обжалованию вряд ли увенчаются успехом", - заявила представитель Ньюсома. Ван Хаутен приговорили к смертной казни в 1971 году, когда ей было 22 года. После того, как Верховый суд Калифорнии объявил смертную казнь неконституционной, приговор заменили пожизненным заключением. В январе 2019 года комиссия по УДО штата рекомендовала освободить 71-летнюю женщину. Последовательница Мэнсона получила право на условно-досрочное освобождение в 1977 году, но ее запросы множество раз отклонялись. В 2016 и 2017 годах комиссия рекомендовала Ван Хаутен к освобождению, однако решение было отменено тогдашним губернатором штата Джерри Брауном. В 1969 году члены коммуны Мэнсона, называвшейся "Семья", убили в Лос-Анджелесе супругу режиссера Романа Полански актрису Шэрон Тейт и четырех ее знакомых. Сам Мэнсон был признан виновным в двух других убийствах. Мэнсон, также осужденный пожизненно, скончался в ноябре 2017 года в возрасте 83 лет в больнице, куда его привезли из тюрьмы в Калифорнии.

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в мире, лос-анджелес, джерри браун, гэвин ньюсом, чарльз мэнсон, калифорния, сша