https://ria.ru/20230708/nurbagandov-1882984528.html

В Махачкале откроют памятник Герою России Магомеду Нурбагандову

В Махачкале откроют памятник Герою России Магомеду Нурбагандову - РИА Новости, 08.07.2023

В Махачкале откроют памятник Герою России Магомеду Нурбагандову

Памятник лейтенанту полиции Герою России Магомеду Нурбагандову, который перед смертью обратился к коллегам с призывом "Работайте, братья!", откроют в Махачкале, РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T16:04

2023-07-08T16:04

2023-07-08T16:04

махачкала

избербаш

магомед нурбагандов

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 8 июл - РИА Новости. Памятник лейтенанту полиции Герою России Магомеду Нурбагандову, который перед смертью обратился к коллегам с призывом "Работайте, братья!", откроют в Махачкале, сообщили в субботу в пресс-службе главы Дагестана. "В Махачкале откроют памятник Герою России Магомеду Нурбагандову... Монумент герою появится по улице Абубакарова в Махачкале спустя ровно семь лет со дня подвига отважного полицейского", – говорится в сообщении. Летом 2016 года бандиты возле дагестанского села Сергокала напали на пятерых отдыхающих и застрелили двух из них - полицейского Магомеда Нурбагандова и его брата Абдурашида. По версии следствия, мотивом убийства была месть за профессиональную деятельность. Преступник, направив пистолет на Магомеда, пытался заставить его сказать на камеру, чтобы его близкие ушли из правоохранительных органов. На это полицейский ответил "Работайте, братья". После этих слов боевик застрелил Нурбагандова. Указом президента РФ Магомед Нурбагандов посмертно был удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. Память о Магомеде Нурбагандове уже увековечена в разных городах и районах. В Избербаше открыт сквер имени братьев Нурбагандовых, в честь Нурбагандова переименованы улицы в его родном селе Сергокала, в Махачкале и Грозном. Имя героя носит и школа, в которой он учился.

https://ria.ru/20180118/1512799893.html

махачкала

избербаш

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

махачкала, избербаш, магомед нурбагандов, республика дагестан