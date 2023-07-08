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Посол Латвии назвала прием Украины в НАТО во время конфликта невозможным - РИА Новости, 08.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:57 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/nato-1883026335.html
Посол Латвии назвала прием Украины в НАТО во время конфликта невозможным
Посол Латвии назвала прием Украины в НАТО во время конфликта невозможным - РИА Новости, 08.07.2023
Посол Латвии назвала прием Украины в НАТО во время конфликта невозможным
Прием Украины в НАТО во время продолжающегося конфликта невозможен, заявила посол Латвии в Германии Алда Ванага. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T22:57
2023-07-08T22:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
джейк салливан
нато
россия
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БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Прием Украины в НАТО во время продолжающегося конфликта невозможен, заявила посол Латвии в Германии Алда Ванага. На предстоящей неделе, 11-12 июля, в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Как заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, встреча глав государств-членов альянса станет важной вехой на пути к членству Украины, поскольку на мероприятии обсудят, какие реформы нужно провести Киеву для соответствия стандартам стран-участниц. "Это будет исторический саммит, на котором должен прозвучать четкий сигнал о том, как мы можем лучше защитить восточный фланг НАТО и что существует план, как может быть принята Украина в НАТО. Прием сейчас в условиях войны невозможен, но мы также очень интенсивно обсуждаем, какие гарантии безопасности могут быть предоставлены Украине до вступления в НАТО", - сказала дипломат в интервью немецкому изданию RND. По ее словам, участникам саммита нужно договориться в Вильнюсе, должны ли все страны вместе их предоставить или только отдельные государства. Дипломат также добавила, что Латвия - одна из тех, кто готов дать Украине максимум. Ранее Владимир Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, заявив при этом, что хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, упомянул позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на помощи Киеву в самозащите. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.
https://ria.ru/20230614/zelenskiy-1878121924.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, джейк салливан, нато, россия, йенс столтенберг
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Джейк Салливан, НАТО, Россия, Йенс Столтенберг
Посол Латвии назвала прием Украины в НАТО во время конфликта невозможным

Посол Латвии в ФРГ Ванага назвала вступление Украины в НАТО во время конфликта невозможным

© AP Photo / Efrem LukatskyГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Прием Украины в НАТО во время продолжающегося конфликта невозможен, заявила посол Латвии в Германии Алда Ванага.
На предстоящей неделе, 11-12 июля, в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Как заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, встреча глав государств-членов альянса станет важной вехой на пути к членству Украины, поскольку на мероприятии обсудят, какие реформы нужно провести Киеву для соответствия стандартам стран-участниц.
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"Это будет исторический саммит, на котором должен прозвучать четкий сигнал о том, как мы можем лучше защитить восточный фланг НАТО и что существует план, как может быть принята Украина в НАТО. Прием сейчас в условиях войны невозможен, но мы также очень интенсивно обсуждаем, какие гарантии безопасности могут быть предоставлены Украине до вступления в НАТО", - сказала дипломат в интервью немецкому изданию RND.
По ее словам, участникам саммита нужно договориться в Вильнюсе, должны ли все страны вместе их предоставить или только отдельные государства. Дипломат также добавила, что Латвия - одна из тех, кто готов дать Украине максимум.
Ранее Владимир Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, заявив при этом, что хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, упомянул позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на помощи Киеву в самозащите. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийДжейк СалливанНАТОРоссияЙенс Столтенберг
 
 
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