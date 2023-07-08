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В Кремле рассказали о давлении Запада на Турцию перед саммитом НАТО - РИА Новости, 08.07.2023
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19:52 08.07.2023 (обновлено: 20:19 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/nato-1883010646.html
В Кремле рассказали о давлении Запада на Турцию перед саммитом НАТО
В Кремле рассказали о давлении Запада на Турцию перед саммитом НАТО - РИА Новости, 08.07.2023
В Кремле рассказали о давлении Запада на Турцию перед саммитом НАТО
На Анкару в контексте подготовки к саммиту НАТО оказывали большое давление, Турция как член альянса проявляет солидарность, Россия все прекрасно понимает,... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T19:52
2023-07-08T20:19
в мире
турция
россия
нато
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. На Анкару в контексте подготовки к саммиту НАТО оказывали большое давление, Турция как член альянса проявляет солидарность, Россия все прекрасно понимает, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать передачу Турцией Украине бойцов "Азова"*."Разумеется, идет подготовка к саммиту НАТО и, разумеется, в контексте этой подготовки на Турцию оказывали большое давление. А сама Турция, конечно, таким образом, будучи членом НАТО, проявляет свою солидарность с североатлантическим альянсом. Мы это все прекрасно понимаем", - сказал Песков.В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где он провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В субботу Зеленский сообщил, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега.Глава ДНР Денис Пушилин в сентябре 2022 года заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов"*. Об обмене сообщал и Эрдоган. В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники сообщала, что "азовцы"* до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, турция, россия, нато
В мире, Турция, Россия, НАТО
В Кремле рассказали о давлении Запада на Турцию перед саммитом НАТО

Песков: Запад оказывал большое давление на Турцию перед саммитом НАТО

© AP Photo / Francois MoriПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AP Photo / Francois Mori
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. На Анкару в контексте подготовки к саммиту НАТО оказывали большое давление, Турция как член альянса проявляет солидарность, Россия все прекрасно понимает, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать передачу Турцией Украине бойцов "Азова"*.
"Разумеется, идет подготовка к саммиту НАТО и, разумеется, в контексте этой подготовки на Турцию оказывали большое давление. А сама Турция, конечно, таким образом, будучи членом НАТО, проявляет свою солидарность с североатлантическим альянсом. Мы это все прекрасно понимаем", - сказал Песков.
В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где он провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В субботу Зеленский сообщил, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега.
Глава ДНР Денис Пушилин в сентябре 2022 года заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов"*. Об обмене сообщал и Эрдоган. В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники сообщала, что "азовцы"* до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Энергоблоки Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
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