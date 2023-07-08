Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме отреагировали на слова Эрдогана о членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 08.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:17 08.07.2023 (обновлено: 18:17 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/nato-1882960496.html
В Госдуме отреагировали на слова Эрдогана о членстве Украины в НАТО
В Госдуме отреагировали на слова Эрдогана о членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 08.07.2023
В Госдуме отреагировали на слова Эрдогана о членстве Украины в НАТО
Считать Украину достойной вступления в НАТО и как-то этому способствовать — это разные вещи, слова поддержки часто так и остаются словами, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T13:17
2023-07-08T18:17
в мире
украина
турция
реджеп тайип эрдоган
дмитрий белик
госдума рф
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874207930_0:0:2579:1451_1920x0_80_0_0_c4d574e480594d6305eb0378226ab0f8.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Считать Украину достойной вступления в НАТО и как-то этому способствовать — это разные вещи, слова поддержки часто так и остаются словами, заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Президент Турции Эрдоган провел в пятницу переговоры с Зеленским один на один в особняке Вахдеттин в Стамбуле, встреча шла более 2,5 часа. Эрдоган заявил после переговоров с Зеленским, что Украина заслуживает стать членом НАТО. "Считать Украину достойной вступления в НАТО и как-то этому способствовать — это разные вещи, слова поддержки часто так и остаются словами. В целом в риторике турецкого лидера прослеживается стремление быть посредником между сторонами конфликта, это удобная позиция", — сказал он. По словам депутата, Эрдоган старается лавировать в политической ситуации, ставя "во главу угла национальные интересы и собственные амбиции". "Слова турецкого лидера о поддержке Украины встроены в логику вектора, которому следуют страны НАТО, но это не значит, что итог данных переговоров окажет какое-либо влияние на ситуацию", — добавил он. Как отмечает парламентарий, для Эрдогана имеют значение турецкие инициативы, а не улучшение отношений между Украиной и Турцией. "Что же касается темы зерновой сделки, то Анкара ожидает ее продления, потому что она ей выгодна, но Москва сама принимает решение по этому вопросу", — заключил он.
https://ria.ru/20230708/ukraina-1882937723.html
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874207930_0:0:2245:1684_1920x0_80_0_0_4d87f9405cecd69be2600c55bb4b8c8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, турция, реджеп тайип эрдоган, дмитрий белик, госдума рф, нато
В мире, Украина, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Белик, Госдума РФ, НАТО
В Госдуме отреагировали на слова Эрдогана о членстве Украины в НАТО

Депутат Белик: слова Эрдогана не означают содействия во вступлении Украины в НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Считать Украину достойной вступления в НАТО и как-то этому способствовать — это разные вещи, слова поддержки часто так и остаются словами, заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Президент Турции Эрдоган провел в пятницу переговоры с Зеленским один на один в особняке Вахдеттин в Стамбуле, встреча шла более 2,5 часа. Эрдоган заявил после переговоров с Зеленским, что Украина заслуживает стать членом НАТО.
Вид из Харькова на запуск ракет с территории Белгородской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
В США раскрыли, как Россия одним решением разрушит планы НАТО по Украине
Вчера, 09:30
"Считать Украину достойной вступления в НАТО и как-то этому способствовать — это разные вещи, слова поддержки часто так и остаются словами. В целом в риторике турецкого лидера прослеживается стремление быть посредником между сторонами конфликта, это удобная позиция", — сказал он.
По словам депутата, Эрдоган старается лавировать в политической ситуации, ставя "во главу угла национальные интересы и собственные амбиции".
"Слова турецкого лидера о поддержке Украины встроены в логику вектора, которому следуют страны НАТО, но это не значит, что итог данных переговоров окажет какое-либо влияние на ситуацию", — добавил он.
Как отмечает парламентарий, для Эрдогана имеют значение турецкие инициативы, а не улучшение отношений между Украиной и Турцией.
"Что же касается темы зерновой сделки, то Анкара ожидает ее продления, потому что она ей выгодна, но Москва сама принимает решение по этому вопросу", — заключил он.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Обман десятилетия. Что НАТО приготовила для Украины
14 июня, 08:00
 
В миреУкраинаТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганДмитрий БеликГосдума РФНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала