https://ria.ru/20230708/nato-1882960496.html

В Госдуме отреагировали на слова Эрдогана о членстве Украины в НАТО

В Госдуме отреагировали на слова Эрдогана о членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 08.07.2023

В Госдуме отреагировали на слова Эрдогана о членстве Украины в НАТО

Считать Украину достойной вступления в НАТО и как-то этому способствовать — это разные вещи, слова поддержки часто так и остаются словами, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T13:17

2023-07-08T13:17

2023-07-08T18:17

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Считать Украину достойной вступления в НАТО и как-то этому способствовать — это разные вещи, слова поддержки часто так и остаются словами, заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Президент Турции Эрдоган провел в пятницу переговоры с Зеленским один на один в особняке Вахдеттин в Стамбуле, встреча шла более 2,5 часа. Эрдоган заявил после переговоров с Зеленским, что Украина заслуживает стать членом НАТО. "Считать Украину достойной вступления в НАТО и как-то этому способствовать — это разные вещи, слова поддержки часто так и остаются словами. В целом в риторике турецкого лидера прослеживается стремление быть посредником между сторонами конфликта, это удобная позиция", — сказал он. По словам депутата, Эрдоган старается лавировать в политической ситуации, ставя "во главу угла национальные интересы и собственные амбиции". "Слова турецкого лидера о поддержке Украины встроены в логику вектора, которому следуют страны НАТО, но это не значит, что итог данных переговоров окажет какое-либо влияние на ситуацию", — добавил он. Как отмечает парламентарий, для Эрдогана имеют значение турецкие инициативы, а не улучшение отношений между Украиной и Турцией. "Что же касается темы зерновой сделки, то Анкара ожидает ее продления, потому что она ей выгодна, но Москва сама принимает решение по этому вопросу", — заключил он.

https://ria.ru/20230708/ukraina-1882937723.html

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

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в мире, украина, турция, реджеп тайип эрдоган, дмитрий белик, госдума рф, нато