https://ria.ru/20230708/morozov-1882773647.html

Продюсер объяснил, почему концерты Веры Брежневой не нужны в Европе

Продюсер объяснил, почему концерты Веры Брежневой не нужны в Европе - РИА Новости, 08.07.2023

Продюсер объяснил, почему концерты Веры Брежневой не нужны в Европе

Музыкальный продюсер Евгений Морозов в интервью "Абзацу" объяснил, что концерты певицы Веры Брежневой не популярны в Европе из-за отсутствия выдающихся... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T00:21

2023-07-08T00:21

2023-07-08T00:21

шоубиз

вера брежнева

европа

испания

португалия

знаменитости

россия

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Музыкальный продюсер Евгений Морозов в интервью "Абзацу" объяснил, что концерты певицы Веры Брежневой не популярны в Европе из-за отсутствия выдающихся вокальных данных у артистки и политизированностью ее шоу."Она всегда была танцующей моделью, хотя так мечтала трансформироваться в большую певицу. Не будет она ни Полиной Гагариной, ни Валерией. От рождения у Брежневой нет вокальных данных. Никому не нужна украинская певица в Европе. Поэтому что у Брежневой, что у Лободы перспектив на Западе – ноль", – поделился Морозов. По его словам, европейцев также может не устаивать политизированность выступлений Брежневой. "Вера Брежнева путает зрителя, ходящего на концерты, с политиками. Если Брежнева с утра до ночи будет клеймить Россию, она свою культурную ценность не увеличит", – добавил продюсер.Морозов подчеркнул, что зрителям хочется посещать шоу мирового масштаба и слушать исполнителей с качественным контентом. В июне у Брежневой отменились концерты в Испании и Португалии. Также, как писали СМИ, из афиш пропала информацию и о других шоу певицы в Европе. После начала спецоперации экс-солистка "ВИА Гры" публично осудила ее и улетела за границу. Она короткое время работала волонтером в Польше и отправляла гуманитарную помощь на Украину.Позже супруга Константина Меладзе анонсировала концерты в Европе, но не на Украине.

https://ria.ru/20230602/brezhneva-1875791718.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

вера брежнева, европа, испания, португалия, знаменитости, россия, украина, музыка