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Продюсер объяснил, почему концерты Веры Брежневой не нужны в Европе - РИА Новости, 08.07.2023
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Шоубиз
 
00:21 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/morozov-1882773647.html
Продюсер объяснил, почему концерты Веры Брежневой не нужны в Европе
Продюсер объяснил, почему концерты Веры Брежневой не нужны в Европе - РИА Новости, 08.07.2023
Продюсер объяснил, почему концерты Веры Брежневой не нужны в Европе
Музыкальный продюсер Евгений Морозов в интервью "Абзацу" объяснил, что концерты певицы Веры Брежневой не популярны в Европе из-за отсутствия выдающихся... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T00:21
2023-07-08T00:21
шоубиз
вера брежнева
европа
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португалия
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Музыкальный продюсер Евгений Морозов в интервью "Абзацу" объяснил, что концерты певицы Веры Брежневой не популярны в Европе из-за отсутствия выдающихся вокальных данных у артистки и политизированностью ее шоу."Она всегда была танцующей моделью, хотя так мечтала трансформироваться в большую певицу. Не будет она ни Полиной Гагариной, ни Валерией. От рождения у Брежневой нет вокальных данных. Никому не нужна украинская певица в Европе. Поэтому что у Брежневой, что у Лободы перспектив на Западе – ноль", – поделился Морозов. По его словам, европейцев также может не устаивать политизированность выступлений Брежневой. &quot;Вера Брежнева путает зрителя, ходящего на концерты, с политиками. Если Брежнева с утра до ночи будет клеймить Россию, она свою культурную ценность не увеличит&quot;, – добавил продюсер.Морозов подчеркнул, что зрителям хочется посещать шоу мирового масштаба и слушать исполнителей с качественным контентом. В июне у Брежневой отменились концерты в Испании и Португалии. Также, как писали СМИ, из афиш пропала информацию и о других шоу певицы в Европе. После начала спецоперации экс-солистка "ВИА Гры" публично осудила ее и улетела за границу. Она короткое время работала волонтером в Польше и отправляла гуманитарную помощь на Украину.Позже супруга Константина Меладзе анонсировала концерты в Европе, но не на Украине.
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вера брежнева, европа, испания, португалия, знаменитости, россия, украина, музыка
Шоубиз, Вера Брежнева, Европа, Испания, Португалия, Знаменитости, Россия, Украина, Музыка
Продюсер объяснил, почему концерты Веры Брежневой не нужны в Европе

Продюсер объяснил невостребованность Веры Брежневой в Европе отсутствием вокальных данных

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк Вера Брежнева
 Вера Брежнева - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Музыкальный продюсер Евгений Морозов в интервью "Абзацу" объяснил, что концерты певицы Веры Брежневой не популярны в Европе из-за отсутствия выдающихся вокальных данных у артистки и политизированностью ее шоу.
«
"Она всегда была танцующей моделью, хотя так мечтала трансформироваться в большую певицу. Не будет она ни Полиной Гагариной, ни Валерией. От рождения у Брежневой нет вокальных данных. Никому не нужна украинская певица в Европе. Поэтому что у Брежневой, что у Лободы перспектив на Западе – ноль", – поделился Морозов.
По его словам, европейцев также может не устаивать политизированность выступлений Брежневой.
«

"Вера Брежнева путает зрителя, ходящего на концерты, с политиками. Если Брежнева с утра до ночи будет клеймить Россию, она свою культурную ценность не увеличит", – добавил продюсер.

Морозов подчеркнул, что зрителям хочется посещать шоу мирового масштаба и слушать исполнителей с качественным контентом.
В июне у Брежневой отменились концерты в Испании и Португалии. Также, как писали СМИ, из афиш пропала информацию и о других шоу певицы в Европе.
После начала спецоперации экс-солистка "ВИА Гры" публично осудила ее и улетела за границу. Она короткое время работала волонтером в Польше и отправляла гуманитарную помощь на Украину.
Позже супруга Константина Меладзе анонсировала концерты в Европе, но не на Украине.
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ШоубизВера БрежневаЕвропаИспанияПортугалияЗнаменитостиРоссияУкраинаМузыка
 
 
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